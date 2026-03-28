En abril se definen reglas para candidaturas del PAN en Chihuahua, asegura Marco Bonilla

El mandatario capitalino Marco Bonilla expresó esté sábado que para el mes de abril se prevé la visita del dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, para presentar los lineamientos oficiales para la asignación de candidaturas.

Cabe mencionar que Bonilla Mendoza es uno de los principales aspirantes a la gubernatura, y recientemente declaró que es de los más capaces para la contienda, ya que su lema es, ‘que llegue el más competitivo’.

Durante la entrevista, el alcalde explicó que estas disposiciones aplicarán para las candidaturas a alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales y la gubernatura.

Por su parte, reconoció que, a prácticamente un año de la jornada electoral, es previsible que comiencen a discutirse aspectos relacionados con la organización y preparación rumbo a los comicios.