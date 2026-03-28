Conoce a Alex Ramírez y su obra de Michael Myers; el arte como legado en Del Barrio Galería 2.0

El arte urbano se sacude el estigma y se abre paso a una exhibición del mero barrio en esta capital. Él es Alex Ramírez Torres, es uno de los tantos talentos que exponen su obra por segunda ocasión en Del Barrio Galería 2.0, espacio dedicado al arte urbano de la ciudad de Chihuahua del 26 de marzo al 26 de abril en el Museo Sebastián.

En entrevista para Entre Líneas, compartió parte de su trayectoria a sus 42 años de edad. Sobre todo, cuando aquellos trazos que se criminalizaban y menospreciaban en los 90’s 2000, dejaron de ser simples grafitis para convertirse en arte urbano, que hoy, ya están estas grandes obras en el Museo.

Viviendo del arte y para el arte

Ahora como padre de familia, es parte fundamental del Koas Crew 614, donde se enseñan artes marciales, sin embargo, su pasión por la tinta, aerosoles y demás pinturas para murales, no los deja de lado, se convirtieron en parte de su vida y experiencias.

En esta edición 2026, Alex presenta su obra de Michael Mayers, mampara que estará siendo exhibida en la Plaza de Armas, justo frente al edificio Eloy S. Vallina; podrás ahí ver a detalle la técnica y estilo, y más aún, para aquellos que son fans del cine clásico del terror.

¿Cuánto lleva Alex Ramírez en el arte urbano? —Desde los 15 años

¿A qué te dedicas además del arte urbano? — Actualmente me dedico a las artes marciales, soy maestro de artes marciales y en mis tiempos libres me gusta hacer murales.

¿De qué Crew? —Pues empezamos con los famosos KDH (uno de los crew más conocidos en Chihuahua), de ahí KCF, luego evolucionamos a Aerosoles que eran varios grupos de grafiti y ya con el tiempo nos fuimos dispersando, varios compas seguimos en la pintura.

¿Qué nos cuentas del apoyo de la familia? —Sí (sonríe), de hecho, a dos de mis hijos les gusta pintar, son muy buenos pintando también en diferentes técnicas, pincel, oleo y acrílico.

¿Qué opinas que ya voltean a ver al arte urbano para exponer obras en este emblemático museo? —Muy bien, si esto hubiera habido antes, creo que nos hubiéramos ahorrado muchos problemas antes al andar pintando en lo ilegal, porque aquí les dan un espacio a todos los artistas y esto también es una unión entre diferentes grupos que antes, eran rivales y ahora se unen para crear obras de arte entre todos.

¿Qué opinas del trabajo de las nuevas generaciones, con nuevas herramientas e incluso, espacios para sus propios murales? —Esto ha dado pasos agigantados, como dices, antes esto no se tenía, no se tenían tantos materiales que ahora se dan y muchas técnicas que no se conocían, lo cual repercute en obras de arte, ya sea en murales como cuadros, mamparas de mucho mejor calidad.

¿Por qué elegir a un personaje del cine clásico de terror? —Me gusta mucho, de inicio esa fue la idea, pintar algo que causara impacto y sobre todo para todos los de mi generación, que lo reconocieran.

Fueron estas las palabras de Alex Ramírez, quien invitó a los lectores a que se den la vuelta por el centro y vean las mamparas expuestas en Plaza de Armas y el resto de las obras en el Museo antes mencionado.

Entre Líneas recorrió esta galería Del Barrio, destacando que el arte urbano, de origen ilegal, es de las calles, es una expresión libre y al momento de quedar plasmado en esta galería 2.0, cambia todo el contexto, es decir, deja de ser ilegal y se convierte en arte. (…) El artista ya es nombrado artista y dejó de ser vándalo, “raya paredes”.