Extranjeros armados y sin autorización en operativo: FGE revela nuevas líneas de investigación

La titular de la Unidad Especializada que investiga los hechos ocurridos entre el 17 y 19 de abril de 2026 en El Pinal, Morelos, Chihuahua, y actual encargada de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia (FEM), Wendy Paola Chávez Villanueva, informó que las investigaciones sobre el operativo en el que fueron desmantelados laboratorios clandestinos de metanfetaminas han revelado la presunta participación irregular de personas extranjeras armadas dentro del convoy oficial.

Durante un mensaje dirigido a medios de comunicación, la funcionaria confirmó que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas y activas las carpetas de investigación relacionadas con el operativo realizado entre el 16 y 19 de abril en el municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, donde posteriormente murieron cuatro personas: dos agentes estatales y dos ciudadanos estadounidenses.

Chávez Villanueva detalló que la investigación ha incluido más de 50 declaraciones ministeriales, más de 10 informes periciales, análisis de más de seis mil horas de videograbaciones, revisión de alrededor de 500 documentos y múltiples diligencias de campo.

Uno de los hallazgos más delicados, dijo, es que desde la salida del convoy desde la ciudad de Chihuahua fueron detectadas cuatro personas vestidas de civil, sin insignias oficiales ni acreditación visible, quienes se integraron al operativo.

La fiscal señaló que videos y registros digitales muestran un “patrón de convivencia e interacción informal” entre esas personas extranjeras, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y otros integrantes de la Fiscalía estatal.

“Hasta este momento no existe registro de que el director de la Agencia Estatal de Investigación ni otros servidores públicos involucrados hubieran solicitado autorización o informado a sus superiores respecto de la presencia e incorporación de personas extranjeras en el convoy”, afirmó.

Además, reveló que una de estas personas fue captada dentro de instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas portando un arma larga, aunque aclaró que aún no se confirma si dicha arma fue utilizada durante el operativo.

La funcionaria aseguró que no hay evidencia hasta ahora de que los extranjeros desempeñaran funciones oficiales de mando, adiestramiento o instrucción reservadas a autoridades mexicanas; sin embargo, confirmó que tampoco existe información oficial sobre su identidad o estatus legal en México.

Indicó que la Fiscalía ha solicitado datos formales a la representación diplomática y consular de Estados Unidos, así como al Instituto Nacional de Migración, sin obtener respuesta hasta el momento.

“Seguimos con las investigaciones que permitan establecer plenamente la identidad de dos de estas personas, quienes permanecen en calidad de desconocidos”, señaló.

La titular de la unidad especial agregó que las indagatorias ya permiten presumir la posible intervención o conocimiento de otros funcionarios de la Fiscalía General del Estado relacionados con la operación.

Finalmente, reiteró que la Fiscalía estatal mantiene colaboración “permanente e irrestricta” con la Fiscalía General de la República para el esclarecimiento total de los hechos y la determinación de responsabilidades.