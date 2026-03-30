Exportaciones e importaciones de México crecen con fuerza en febrero

En febrero del 2026 el comercio exterior de mercancías de Méxicocreció con fuerza, con las exportaciones registrando un alza de 15.8% y las importaciones subiendo 20.8%, de acuerdo con cifras divulgadas este viernes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Del lado exportador, el valor de los envíos desde México creció por noveno mes consecutivo y tuvo su segunda mayor tasa de expansión en los últimos 37 meses, solo superada por el crecimiento de 17.2% de diciembre pasado.

Por concepto de exportaciones, el país ingresó 56,851 millones de dólares durante el segundo mes del año, una cifra récord para un mes igual.

El avance de las ventas externas estuvo apuntalado –como ha sido costumbre en el último año– por las exportaciones manufactureras no automotrices, que subieron un notable 26.7% a 38,132 millones de dólares.

Las automotrices, en tanto, decrecieron 3.4% a 13,642 millones de dólares y sumaron su décimo tropiezo en el último año, en medio de la aplicación parcial de aranceles a los envíos dirigidos hacia Estados Unidos que han afectado, sobre todo, a la industria de camiones pesados.

“(Esta caída) derivó de un descenso de 8.7% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de un aumento de 40.2% en las dirigidas a otros mercados”, explicó el Inegi.

También destacó el espectacular avance de 107.6% de las exportaciones extractivas, cuyo valor alcanzó los 1,809 millones de dólares, con lo que superaron, por tercer mes consecutivo, el monto de las exportaciones petroleras.

Estas últimas sumaron 1,487 millones de dólares, con lo que cayeron 30.7% y sumaron 22 meses a la baja en los últimos 24 meses.

Esto ocurre en momentos en los que las cotizaciones de los metales alcanzan máximos históricos en medio de la incertidumbre por la sacudida arancelaria lanzada por Estados Unidos el año pasado.

Y coincide también con el descenso sostenido en los volúmenes de exportación de crudo de México debido a la política de Petróleos Mexicanos (Pemex) de elevar el proceso interno del hidrocarburo.

Importaciones, alza

Por otra parte, el valor de las importaciones desde México subió 20.8% a 57,314 millones de dólares, lo que significó la mayor alza para el indicador desde septiembre del 2022 (+21.4 por ciento).

El principal motor de este incremento fue el alza de las compras de bienes intermedios no petroleros, que fue de 29.5% a 43,786 millones de dólares.

Este indicador hiló 10 meses de alzas y tres de incrementos a doble dígito. También experimentó su mayor ritmo desde agosto del 2021 (+38.6 por ciento).

Crece el déficit

El mayor dinamismo de las importaciones respecto de las exportaciones ocasionó que en febrero el saldo de la balanza comercial pasara de terreno positivo a negativo.

En febrero se registró un déficit de 463 millones de dólares, mientras que en el mismo mes del 2025, se computó un superávit de 1,654 millones de dólares.

De forma acumulada, a febrero las exportaciones mexicanas han crecido 12.2% a 104,859 millones de dólares, mientras que las importaciones registran un salto de 15.2% a 111,803 millones de dólares.