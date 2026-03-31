Exportaciones de las entidades federativas en México suben 13.8% anual en el cuarto trimestre de 2025

Ciudad de México. El valor de las exportaciones de mercancías que pueden atribuirse por estados en México, –fundamentalmente las ventas al exterior de los sectores agropecuario, minero y manufacturero–, se disparó en un 13.8 por ciento en el cuarto trimestre de 2025 con relación al mismo periodo de 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al presentar el reporte de las exportaciones trimestrales por entidad federativa, el Inegi precisó que el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó un monto récord de 166 mil 433.1 millones de dólares en el periodo octubre-diciembre del año pasado.

En un año marcado por la política arancelaria de Estados Unidos, destacó la participación de Chihuahua, con 19.9 por ciento del total de las exportaciones, con un valor de 33 mil 169.2 millones de dólares; le siguió Jalisco (12.1 por ciento), con una venta al exterior por 20 mil 181.5 millones; Coahuila, Nuevo León y Baja California (9.7 por ciento, en cada una); y Guanajuato (5.7 por ciento). En conjunto, aportaron 67 por ciento.

En su comparación anual, las cinco entidades con mayores aumentos en el valor de sus exportaciones fueron: Jalisco (124 por ciento); Chihuahua (65.2 por ciento); Colima (57.5 por ciento); Oaxaca (49.9 por ciento) y Yucatán (26 por ciento).

Por subsector, la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos representaron un valor de 50 mil 911.3 millones de dólares, lo que representó un aumento anual de 98.2 por ciento.

En el último trimestre de 2025, las exportaciones manufactureras representaron 93.6 por ciento del valor total de las exportaciones de las entidades federativas. Siguieron las de minería (petrolera y no petrolera), con 4.2 por ciento, y las del sector agropecuario, con 2.2 por ciento.

A tasa anual, el valor de las exportaciones de las entidades federativas incrementó 13.8 por ciento. Por sectores económicos, el de las manufactureras aumentó 17.6 por ciento. El correspondiente a minería disminuyó 23.4 por ciento y el del agropecuario, 22.2 por ciento.

Por su variación anual, sobresalieron las exportaciones del sector manufacturero en Jalisco, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Yucatán; las del sector minero, en Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora y Nuevo León; y las del agropecuario, en Campeche, Tlaxcala, Oaxaca y Yucatán (ver cuadro 2).

Al interior de las entidades federativas predominaron las exportaciones del sector manufacturero, con excepción de Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche, Colima, Tabasco, Michoacán, Chiapas, Zacatecas y Sinaloa. En estas, sobresalieron las exportaciones del sector minero (petrolero y no petrolero) o del agropecuario.