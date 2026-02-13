Explosión en ducto de Pemex deja un trabajador sin vida y otro desaparecido rumbo a Juárez

Una intensa movilización de corporaciones de emergencia se registró la noche de este viernes tras el colapso y posterior explosión de una línea de 16 pulgadas de Petróleos Mexicanos, en hechos ocurridos en el poblado de Ojo Laguna, a la altura del kilómetro 100 de la carretera a Ciudad Juárez, cerca de las vías del tren.

De acuerdo con los primeros reportes, nueve trabajadores realizaban labores en el sitio cuando sobrevino el colapso del ducto, seguido de un fuerte estallido que se escuchó a varios metros a la redonda, generando alarma entre habitantes y rancheros de la zona.

Dos empleados se encontraban a escasa distancia de la línea al momento del incidente y fueron reportados como desaparecidos tras la explosión. Metros adelante del punto del siniestro, rescatistas localizaron el cuerpo sin vida de uno de ellos, mientras que la segunda persona continúa sin ser ubicada, por lo que las labores de búsqueda permanecen activas.

Otro trabajador presentó lesiones leves que no requirieron traslado hospitalario, en tanto que los seis restantes sufrieron crisis nerviosa derivada del impacto del estallido.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, personal de Ángeles Verdes, así como agentes de la Fiscalía y fuerzas estatales, quienes implementaron un operativo de aseguramiento en el perímetro.

Autoridades informaron que los trabajadores desaparecidos tendrían aproximadamente 30 y 55 años de edad. Las instancias correspondientes ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas del colapso del ducto y deslindar responsabilidades.

En un primer momento, personas que se encontraban en ranchos cercanos realizaron múltiples llamadas a los números de emergencia al pensar que se trataba de una balacera; sin embargo, posteriormente se confirmó que el estruendo fue provocado por la explosión de la línea, lo que generó confusión y pánico momentáneo en la región.