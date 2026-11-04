Expertos analizan el fatal choque de De Miguel

La Jornada del fin de semana en España resultó trágica. El futbolista del Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, falleció luego de recibir una tremenda falta cuando el juego ante el Andorra agonizaba.

El marcador indicaba empate a dos tantos, cuando al 90’+7′, se realizó un largo despeje. El delantero canario buscaba el balón a la altura del medio campo y el guardameta adversario, de forma absolutamente absurda, lo contactó violentamente con todo su cuerpo, provocando un paro cardio respiratorio que, al final, no pudo ser revertido en el hospital.

El portero que realizó la acción fue Jesús Owono, nativo de la Guinea Ecuatorial y que ha tenido actuaciones a nivel internacional, con su Selección.

El juez del encuentro, Manuel Ángel Pérez, decretó de inmediato la expulsión, reportando Juego Brusco Grave. El partido quedó suspendido.

En mi opinión, debió asentarse como Conducta Violenta y, por esa forma terrible de atacar, sin posibilidad de jugar el balón, fincarle responsabilidad penal al autor de esa… entrada criminal.

información tomada de Agencia Reforma