Existen “todas” las garantías para disputar partidos del Mundial: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que existen “todas” las garantías para que se lleven a cabo partidos de la Copa Mundial de Futbol.

A pregunta expresa, comentó que no hay ningún riesgo para los visitantes tras los hechos violentos que se registraron después de que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fuera abatido en Tapalpa, Jalisco, por fuerzas federales.

La mandataria resaltó que hay garantías para que se realice la Copa Mundial, no hay ningún riesgo para los visitantes, sostuvo.

-¿Qué garantías hay para que se realice el Mundial?

-Todas, todas las garantías.

Guadalajara, capital jalisciense, tiene asignados cuatro partidos –incluido el segundo encuentro de la selección nacional en la fase de grupos– y se prepara para albergar la ronda de repechaje –el 26 y 31 de marzo-– en la que equipos de Oceanía, Concacaf y África buscarán su boleto.

Sin embargo, la reciente ola de violencia en Jalisco, donde grupos armados atacaron negocios, gasolineras y bloquearon el Anillo Periférico, a sólo cinco kilómetros a la redonda del recinto, reavivó la preocupación dentro de la FIFA, organismo que ha solicitado informes sobre la situación de seguridad.

Descarta Ebrard riesgo de que FIFA quite a México el Mundial

No existe ningún riesgo de que la FIFA retire a México la sede del Mundial de futbol por motivos de inseguridad, indicó Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía, tras diversos rumores surgidos a partir de la violenta reacción del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el domingo pasado en varias entidades del país, como respuesta a la captura y muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

“Esa línea argumental queda totalmente desacreditada, después de la acción eficaz que se tomó por parte del gobierno y del Ejército Mexicano, de manera que yo no veo ningún indicador de la FIFA”, dijo esta mañana el funcionario en una entrevista radiofónica.

El titular de Economía aseguró que el operativo llevado a cabo por el gobierno mexicano el fin de semana, más que incertidumbre da certidumbre de cuál es la posición del gobierno de México en el sentido de hacerle frente a estas organizaciones, al tiempo que demuestra la eficacia y valentía del Ejército.

“Yo lo vería en otra dirección, por lo que estoy notando como reacciones internacionales, especialmente en Estados Unidos… Se viene abajo toda esa campaña de que estamos tolerando al narco”, dijo al ser cuestionado sobre la incertidumbre que puede ocasionar los hechos del domingo pasado.

Incluso, aseguró, estas acciones serán un elemento que va a favorecer a México en lo que tiene que ver con la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá.

“Es echar por tierra un argumento que se manejó mucho en varios círculos de Estados Unidos, respecto a la posición del gobierno de México y de nuestras instituciones en contra de la delincuencia organizada, esa línea argumental que vimos en redes y en todos lados queda totalmente desacreditada después de la acción muy eficaz que se tomó el domingo, eso es lo que me han dejado ver mis contrapartes”, aseguró.