Exhorta SSPE a evitar exceso de velocidad y uso de distractores al conducir

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Policía Vial, registró una serie de incidencias y acciones relevantes en materia de movilidad en Chihuahua, correspondientes al periodo del 2 al 8 de febrero.

Durante este lapso, la corporación contabilizó un total de 215 accidentes viales, en los cuales 46 personas resultaron con lesiones.

En el mismo periodo, 41 personas fueron remitidas por conducir en estado de ebriedad, además de que se aseguraron 131 vehículos relacionados con accidentes viales o con la comisión de algún delito.

Asimismo, la Policía Vial consignó a 12 personas por la comisión de delitos o faltas administrativas, de las cuales nueve detenciones se realizaron durante el fin de semana, lo que refleja un incremento en este tipo de incidencias en esos días.

Por otro lado, la Subsecretaría de Movilidad sancionó a un total de 4 mil 534 conductores por conducción imprudente. Entre las principales causas detectadas se encuentran el exceso de velocidad, el uso de distractores como el teléfono celular y el incumplimiento de la señalización vial.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró el llamado a la ciudadanía a conducir de manera responsable y respetar el reglamento de tránsito, ya que la prevención es clave para reducir accidentes. Estas acciones forman parte de la estrategia integral de movilidad y seguridad impulsada por el secretario Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.