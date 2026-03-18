Exhorta Síndica Olivia Franco a comercios revisar anuncios para prevenir riesgos por vientos

En el marco de la Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil en Chihuahua, la Síndica municipal Olivia Franco destacó la importancia de fortalecer las acciones de prevención para reducir riesgos durante la temporada de fuertes vientos que se registran en el municipio.

La Síndica se sumó al interés del sector empresarial, particularmente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua (Canaco), para exhortar a las y los empresarios a verificar las condiciones en las que se encuentran los anuncios comerciales de sus establecimientos, con el objetivo de prevenir incidentes que puedan poner en riesgo a la ciudadanía.

Señaló que este tipo de acciones pueden sumarse a las estrategias contempladas dentro del Programa Especial contra Vientos 2026, implementado por la Coordinación Municipal de Protección Civil, el cual contempla medidas preventivas para reducir afectaciones durante esta temporada.

Asimismo, se informó que Protección Civil lleva a cabo inspecciones en grandes establecimientos comerciales de la ciudad, con el objetivo de verificar que cuenten con las medidas de seguridad necesarias, particularmente en estructuras como anuncios espectaculares o elementos que pudieran representar un riesgo ante ráfagas de viento.

En su mensaje, la Síndica Olivia Franco subrayó que la prevención ha sido una de las principales líneas de trabajo desde la Sindicatura, al señalar que desde el inicio de su gestión se ha impulsado una política orientada a anticipar riesgos y fortalecer la seguridad en la ciudad.

“Desde que asumí el cargo hemos venido trabajando en una política de prevención desde la Sindicatura, porque creemos que es fundamental anticiparnos a los riesgos y promover acciones que protejan a la ciudadanía. La revisión de anuncios comerciales y de las condiciones de los establecimientos forma parte de esta visión preventiva que busca evitar accidentes y proteger tanto a las personas como al patrimonio del empresariado”, expresó.

Las autoridades recordaron que históricamente los vientos más intensos en el municipio de Chihuahua se presentan desde principios de enero hasta inicios de junio, con velocidades sostenidas cercanas a los 60 kilómetros por hora y rachas que pueden alcanzar hasta los 120 kilómetros por hora, lo que en distintos años ha ocasionado daños materiales en edificios, vegetación y vehículos.

Finalmente, se reiteró la importancia de que autoridades, sector empresarial y ciudadanía trabajen de manera coordinada para fortalecer la cultura de la prevención y reducir riesgos durante esta temporada de vientos.