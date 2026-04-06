Exhibición de luchas contaba con permiso; lo tramitó regidor: Marco Bonilla

Sin la intención de entrar en polémica y respetuoso del evento, el mandatario capitalino Marco Bonilla informó que la pasada función de lucha libre celebrada ayer domingo al exterior de la Presidencia Municipal operó con orden y su papelería estuvo en regla.

El permiso fue solicitado para la ocupación de la Plaza de Armas y otorgado por la Dirección de Mantenimiento Urbano, dependencia encargada de la administración de este espacio, dijo Bonilla Mendoza que el trámite lo hizo el regidor de Morena Hugo González.

Explicó que la organización del evento cumplió con los protocolos de logística y protección civil, priorizando la seguridad de los asistentes ante cualquier riesgo sanitario. Y es que, este evento desde un inicio se contemplaba que fuera a un costado de Catedral, pero el propio edil informó que se optó por un lugar más seguro.

El alcalde resaltó la importancia de este tipo de actividades, destacando que fomentan el deporte y el entretenimiento para la comunidad, y que eventos de esta naturaleza se realizan de manera segura en distintos puntos de la ciudad.

Ante la presencia de su homólogo de Ciudad Juárez, evitó comentario alguno, simplemente dijo que es un gusto que también haya espacio en esta capital para los aficionados de la Lucha Libre profesional.