Recupera FDZC vehículo robado con violencia en el Libramiento Oriente

• La pronta intervención de la AEI y DSPM permitió localizar y recuperar la camioneta en Aldama

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, recuperó una camioneta de la marca Chevrolet, línea Suburban, modelo 2025, color blanco, que había fue robada con violencia la noche del lunes 28 de septiembre, en el Libramiento Oriente de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la investigación, aproximadamente a las 23:40 horas, la víctima circulaba por el Libramiento Oriente, en las inmediaciones de la carretera Chihuahua-Aldama, cuando fue interceptada por tres personas armadas, quienes la despojaron del vehículo y posteriormente huyeron con dirección al municipio de Aldama.

Gracias a la pronta intervención de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que atendieron el reporte, se desplegaron acciones coordinadas para la búsqueda y recuperación del automotor.

Mediante el seguimiento realizado con las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU), se logró ubicar la camioneta en el municipio de Aldama, en donde fue recuperada aproximadamente a las 09:00 horas de ayer 29 de septiembre.

El vehículo quedó a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de mantener la coordinación entre las instituciones de seguridad para brindar una pronta respuesta a las víctimas y combatir los delitos de robo de vehículos.