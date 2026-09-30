Respalda Rosana Díaz designación de Cruz; “el PT está en libertad de seguir caminos legales”, dice

Tras la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la 4T en Chihuahua, la diputada Rosana Díaz respaldó dicha decisión y reconoció el proceso interno llevado a cabo por las dirigencias nacionales de Morena y el Verde, además, dijo que si el PT está en desacuerdo con el resultado, “está en libertad de seguir caminos legales”.

Díaz Reyes explicó que “yo me registré como aspirante, a los pocos días hubo un acuerdo de coalición, porque recuerden que aunque van en coalición los tres partidos, tanto Verde, PT y Morena, acuerdan tener un candidato de unidad y se acuerda que el Verde apoye a Cruz Pérez Cuéllar. Entonces, pues es mi amigo, obviamente le damos el respaldo”.

“Y ahora que sale como candidato ganador de las encuestas para ser el coordinador de la defensa de la 4T, pues yo celebro con él este triunfo”, agregó Díaz Reyes.

Respecto a lo dicho por la dirigencia estatal del PT, en relación a que desconocen los resultados de la encuesta que puso a Pérez Cuéllar como coordinador, Rosana Díaz dijo que “la gente es la que aportó los resultados en las encuestas. Puede haber muchas compañías encuestadoras, sin embargo, Morena tenía unos consultores espejo, entonces están en toda la libertad de seguir caminos legales. Creo que así se construye la democracia, con apertura. Sin embargo, ya se mostraron las encuestas, ya se vio la diferencia de puntuación y yo creo que lo mejor, como lo ha dicho el Partido Verde, es caminar en unidad. Eso es lo que nos va a fortalecer, caminar en unidad para lograr luchar por la democracia”.