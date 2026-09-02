Ex presidente de la asamblea del Ecuador denuncia tortura en la cárcel

Quito. El ex presidente de la Asamblea Nacional y ex ministro del Interior, José Serrano, deportado de Estados Unidos, denunció agresiones, restricciones de atención médica y tratos degradantes desde su ingreso a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, a la que fue llevado sin una orden judicial de encarcelamiento con la que fue recluido el sábado pasado.

En su cuenta de la red social X, aseguró que le golpean las uñas, obligan a arrodillarse para fotografiarlo y le exigen mostrar una expresión de tristeza. También sostuvo que no tiene acceso a agua potable, artículos básicos de higiene, lectura ni luz solar. Asimismo señaló que ha solicitado sus medicamentos y atención médica (sufre de diabetes), pero que no le permiten acudir al dispensario médico del centro penitenciario.

Además, Verónica Serrano, su hija, y sus abogados denuncian que la deportación desde Estados Unidos, donde permanecía detenido en una de las cárceles del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), desde septiembre del año pasado, ocurrió mediante un procedimiento que viola la sentencia de la jueza de inmigración Romy Lerner quien el 13 de mayo pasado, rechazó la solicitud de asilo que había presentado en octubre de 2021, pero simultáneamente le concedió protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT), que es un mecanismo de suspensión de la expulsión: no concede residencia ni un estatus migratorio permanente, tampoco obliga necesariamente al ICE a liberar al detenido y puede ser revisada o terminada mediante un procedimiento posterior.

Serrano sostiene que la Fiscalía solicitó judicialmente su boleta de encarcelamiento el 28 de agosto, a las 21:32, mientras él todavía era trasladado hacia Ecuador. Por ello, exigió que las autoridades hagan pública la boleta con la que ingresó a El Encuentro, incluyendo la fecha y hora exactas de su emisión, además de los videos y todos los registros de su celda, corredores, traslados y alimentación, así como registros de sus solicitudes de atención médica y de las agresiones denunciadas.

Noboa hace público su patrimonio

Tras publicarse en La Jornada que al apelar a asuntos de seguridad no se podían conocer los bienes y el patrimonio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, un comunicado de prensa de la Secretaría de Comunicación mostró las declaraciones del mandatario andino.

En la nota se dice que “ha cumplido con la presentación de sus declaraciones patrimoniales conforme corresponde. Ante el interés generado, ponemos a disposición de todos los ecuatorianos sus dos últimas declaraciones patrimoniales”. Y cierra aclarando que el patrimonio familiar pertenece a su familia y no forma parte del patrimonio personal del presidente”.

Al abrir la documentación se informa que su patrimonio no pasa de 600 mil dólares, mientras posee acciones y participaciones en tres empresas asentadas en Ecuador y una en Estados Unidos por un millón 200 mil dólares.