Ex jugador de la NFL es asesinado en campamento de población en situación de calle

El ex liniero defensivo de las Águilas de Filadelfia, Kevin Johnson, falleció a causa de “traumatismo contundente en la cabeza y heridas provocadas por arma blanca” en un campamento de población en situación de calle, de acuerdo con el médico forense.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles señaló que Johnson, de 55 años, fue declarado muerto la mañana del miércoles tras ser hallado inconsciente. Las autoridades clasificaron el caso como homicidio y continúan con la investigación.

Seleccionado en la cuarta ronda del draft de 1993 por Nueva Inglaterra, Johnson pasó tiempo con los Patriots, Minnesota y Oakland antes de llegar a Filadelfia. Con los Eagles acumuló 43 tacleadas, incluidas siete capturas, y devolvió un balón suelto para anotación durante dos temporadas. En 1997 disputó 15 encuentros con los Raiders.

Posteriormente, Johnson participó en la Arena Football League con los equipos de Orlando y Los Ángeles. Originario de Los Ángeles, jugó fútbol americano universitario en Texas Southern.

Los investigadores creen que Johnson había estado viviendo en el campamento en el momento de su muerte. Amigos dijeron que Johnson tenía problemas de salud en la última etapa de su vida que contribuyeron a su situación.