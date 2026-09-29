Ex de Hayden Panettiere busca proteger la herencia de su hija tras la muerte de la actriz

Wladimir Klitschko pidió ser nombrado tutor temporal del patrimonio de Kaya y alertó sobre posibles intentos de apropiarse de bienes de Hayden Panettiere.

Wladimir Klitschko acudió a una corte de Los Ángeles para solicitar que lo nombren tutor temporal del patrimonio de su hija, Kaya Evdokia Klitschko , tras la muerte de Hayden Panettiere. El exboxeador argumentó que necesita asumir esa responsabilidad para recibir, administrar y proteger los bienes que le corresponden a la menor.

Wladimir Klitschko busca proteger la herencia de su hija tras la muerte de Hayden Panettiere

Kaya tiene 11 años y es la única hija de Wladimir Klitschko y Hayden Panettiere , quien murió el 22 de septiembre, debido a los efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. En los documentos presentados ante el tribunal, el exboxeador, de 50 años, señaló que la actriz murió sin dejar testamento, por lo que, según su petición, su hija “tiene derecho a la totalidad” de los activos de su madre.

Klitschko también expresó preocupación por la seguridad del patrimonio y aseguró que actualmente no existe un representante personal encargado de proteger los intereses económicos de la niña.

Hayden Panettiere (Instagram)

En los documentos judiciales, el exboxeador afirmó que agentes federales ingresaron a la casa de la actriz en Los Ángeles como parte de una investigación y retiraron algunos objetos que formarían parte de su patrimonio.

También señaló que la actriz había contratado previamente un servicio de seguridad después de que alguien ingresara sin autorización a su propiedad. Tras su muerte, de acuerdo con Klitschko, se cambiaron las cerraduras y algunas unidades de almacenamiento que contenían ropa y accesorios fueron trasladadas.

El papá de Kaya manifestó su preocupación ante la posibilidad de que alguien intente quedarse con pertenencias de la actriz. Según escribió, espera que esa persona “siga intentando apropiarse” de bienes de la herencia.

Por ello, su solicitud ante la corte busca que pueda intervenir temporalmente en la administración del patrimonio de su hija y tomar las medidas necesarias para resguardar los bienes que le correspondan.

Kaya vive actualmente con Klitschko en Ucrania. La menor nació el 9 de diciembre de 2014 en Hawái y es fruto de la relación que el exboxeador mantuvo durante varios años con Panettiere.

La relación de Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko

Wladimir Klitschko y Hayden Panettiere se conocieron entre 2008 y 2009 durante una fiesta y comenzaron una relación que tuvo varias etapas. En 2013 se comprometieron, aunque nunca llegaron a casarse. La pareja se separó en 2018.

Ese mismo año, la actriz cedió la custodia plena de Kaya a Klitschko. En su libro This Is Me: A Reckoning, publicado en mayo de 2026, Hayden recordó la plática que tuvo con el papá de su hija: “Quiero la custodia plena. Me preocupo por Kaya cuando está contigo”, le dijo él, según relató la actriz en sus memorias.

La actriz aceptó la decisión y posteriormente explicó que, aunque fue uno de los momentos más difíciles de su vida, no quería iniciar una disputa que pudiera afectar a su hija. Con el paso del tiempo, mantuvo contacto con Kaya y continuó visitándola.

La actriz murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años. Fue encontrada en paro cardíaco en un departamento de Judson Mill Lofts, en Greenville, Carolina del Sur, donde se encontraba temporalmente.

El 22 de septiembre, la oficina del forense del condado de Greenville informó que la muerte de Panettiere fue provocada por los efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La manera de muerte fue clasificada como accidente y no se encontraron signos de trauma.

La llamada al 911 se realizó a las 13:51 horas y fue declarada muerta a las 14:32. Las personas que realizaron la llamada fueron su entonces pareja, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach.

El abogado de Hickerson, por su parte, ha señalado que la investigación continúa y que las autoridades confirmaron que no existen indicios de violencia. Hasta ahora, no hay una acusación formal contra él relacionada con la muerte de Panettiere.