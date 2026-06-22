Evo Morales declara pausa a bloqueos en Bolivia, pero “no es rendirnos”, asegura

La Paz. El ex mandatario Evo Morales anunció este lunes que se levantan temporalmente los bloqueos que persistían en el departamento de Cochabamba, su feudo político en Bolivia, donde aún persistían las últimas protestas para pedir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

El ex gobernante hizo el anuncio al concluir una asamblea de dirigentes cocaleros en el poblado de Lauca Eñe. En el centro de Bolivia quedaba el resabio de protestas, tres días después de que Paz decretó un estado de excepción para acabar con las manifestaciones.

“Por ahora un cuarto intermedio, no es rendirnos”, dijo Morales, tras escuchar el pedido de dirigentes para declarar una pausa debido a que en el resto del país los cortes de ruta terminaron.