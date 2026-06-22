Detiene Policía Municipal en flagrancia a cuatro hombres por robo con violencia a tienda de conveniencia

– Fueron ubicados minutos después de cometer el atraco gracias a un operativo coordinado con PECUU y Análisis Táctico.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 22 de junio de 2026.- Elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron en flagrancia a cuatro hombres como probables responsables de un robo con violencia cometido en una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Pacheco, en donde se según el reporte ingresaron al establecimiento y presuntamente amagaron con un arma blanca al empleado para despojarlo de efectivo.

Tras obtener las características de los probables responsables mediante las videograbaciones del establecimiento, policías municipales implementaron un operativo de búsqueda en coordinación con personal de Análisis Táctico y la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), logrando ubicarlos y detenerlos en flagrancia.

Los detenidos fueron identificados como Mario Antonio R. L., Gabriel Isac D. R., David Antonio G. S. y Jesús Alsemo P. L., quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado Zona Centro por el probable delito de robo con violencia.

La rápida coordinación entre los agentes en campo y las herramientas tecnológicas de la DSPM permitió ubicar y asegurar a los presuntos responsables para ponerlos a disposición de la autoridad investigadora correspondiente.

El presente documento es meramente informativo. Los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial competente.