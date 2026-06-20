El inusual anuncio de Salinas Pliego sobre el pato Merlín y su familia

El pato Merlín, sensación del Mundial 2026, fue invitado por Sheinbaum a la Mañanera y por Salinas Pliego al partido México vs Chequia en CDMX.

El pato Merlín, pese a no ser la mascota oficial de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, se ha convertido en fenómeno viral y símbolo cultural.

Ricardo Salinas Pliego sorprendió al anunciar que cubrirá los gastos para que Merlín y su familia disfruten del partido México vs Chequia el 24 de junio en el Estadio Banorte de la CDMX.

“Nos emociona compartirles que llevaremos al pato Merlín y a su familia a cumplir su sueño de ser parte de la Tribuna Azteca. Llevaremos al pato Merlín y su familia a ver a México al Azteca”Ricardo Salinas Pliego, empresario y deudor del SAT

Previamente, Claudia Sheinbaum lo invitó a la mañanera, destacando su impacto positivo en la imagen del país.

El pato Merlín ya es embajador distinguido en el FIFA Fan Festival.

Salinas Pliego invita al pato Merlín al Estadio Banorte

Vía X, Ricardo Salinas Pliego destapó la simpatía que siente por el pato Merlín, y su familia.

El magnate y empresario mexicano -de 70 años de edad- sorprendió a sus seguidores al revelar que Karla Ivette Gómez, junto a su hijo Cristian, y el pato Merlín, disfrutarán del tercer partido del Tri en Estadio Ciudad de México, antes llamado Estadio Azteca.

Por supuesto, Salinas cubrirá el gasto.

Salinas Pliego llevará al pato Merlín y a su familia a ver partido de México en Estadio Azteca (@RicardoBSalinas / X)

Como parte de la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, y tras la victoria sobre Corea del Sur, México se enfrentará a Chequia el próximo miércoles 24 de junio.

El encuentro futbolístico se disputará en el Estadio Ciudad de México; iniciará a las 19 horas.

Claudia Sheinbaum invita al pato Merlín a la Mañanera

Previo a la invitación de Ricardo Salinas Pliego, Claudia Sheinbaum invitó al pato Merlín a la Mañanera del Pueblo.

Durante su conferencia matutina del 19 de junio, la Presidenta de México señaló que aunque el pato viral puede parecer una cosa menor, representa a la cultura mexicana, a la vez que causa un impacto positivo de México en el extranjero durante la justa mundialista.

Por lo que invitó al Pato y a sus familias a Palacio Nacional.

Del Mundial a Palacio Nacional: Sheinbaum invitará al Pato Merlín a la mañanera (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Tras su aparición en los festejos derivados de la victoria de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, el pato Merlín es la sensación del momento.

Han nombrado Embajador distinguido al ave por lo que ha sido invitada a participar en el FIFA Fan Festival de la CDMX.

Así como ha asistido a distintos programas como La Jugada y noticieros de cadenas como Azteca Noticias, Telediario y ESPN.