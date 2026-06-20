El rey Carlos III está ilusionado con la visita del príncipe Harry y su familia y ya tiene listo su hospedaje, aseguran

El próximo viaje del príncipe Harry y su familia a Reino Unido abre la puerta a un acercamiento con Carlos III y la Familia Real, tras años de distanciamiento.

El rey Carlos III se estaría encargando de facilitar el regreso del príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos al Reino Unido. Distintos medios coinciden en que el monarca ofreció una residencia real para alojar a los Sussex durante la visita que planean realizar en julio, la primera que harían juntos como familia desde 2022, y que tendría emocionado al rey.

El viaje permitiría un reencuentro entre Carlos III y sus nietos menores, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco.

De acuerdo con fuentes citadas por Page Six, el rey se encuentra especialmente entusiasmado por la posibilidad de volver a ver a los niños, a quienes no ve en persona desde las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II en junio de 2022.

Harry y Meghan planean un viaje a Reino Unido en julio (Instagram)

Carlos III ya tiene una residencia real para que Harry, Meghan y sus hijos se hospeden

Según People, el rey puso a disposición de Harry y Meghan una propiedad de la Familia Real para que puedan hospedarse durante su estancia en Gran Bretaña, aunque no se ha revelado públicamente cuál sería la residencia elegida.

La revista estadounidense señala que el monarca ya había hecho la misma oferta en visitas anteriores, incluyendo espacios dentro del complejo de Buckingham Palace.

Carlos III estaría emocionado por reencontrarse con sus nietos Archie y Lilibet (Getty Images)

Sin embargo, en ocasiones previas el príncipe Harry optó por alojarse en hoteles o en otros lugares fuera del patrimonio real.

Carlos III está emocionado por ver a sus nietos Archie y Lilibet

Las fuentes aseguran que el rey Carlos III está muy emocionado ante la posibilidad de convivir nuevamente con los príncipes Archie y Lilibet después de cuatro años de ausencia.

Además del llamado Megxit, la distancia geográfica ha sido uno de los factores que más ha complicado la relación entre el monarca y los hijos de Harry y Meghan.

Desde que los Sussex se establecieron en California en 2020 tras abandonar sus funciones como miembros activos de la Familia Real, los encuentros presenciales han sido escasos.

El rey no ha visto a Archie y Lilibet desde 2022 (Instagram/Archewell)

Meghan no ha regresado al Reino Unido desde el funeral de Isabel II en septiembre de 2022, mientras que los niños tampoco han vuelto desde aquel mismo año.

Diversos reportes publicados durante los últimos meses han señalado que Carlos III desea construir con Archie y Lilibet una relación similar a la que mantiene con sus otros nietos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

Incluso algunos medios británicos han mencionado posibles invitaciones a Balmoral, Sandringham o Highgrove como parte de esos intentos de acercamiento familiar.

El viaje de Harry y Meghan a Inglaterra está relacionado a los Invictus Games

La visita de los duques de Sussex a Inglaterra tiene como marco un evento relacionado con la cuenta regresiva de un año para los Invictus Games Birmingham 2027, la iniciativa de deportes adaptados fundada por Harry en 2014 para apoyar a militares y veteranos heridos. El acto promocional está previsto para julio y sería el motivo oficial del viaje al Reino Unido.

De acuerdo con The Guardian, Harry habría recibido garantías de que existirán medidas de seguridad adecuadas para que su esposa y sus hijos puedan acompañarlo.

Harry y Meghan darán inicio a la cuenta regresiva para la nueva edición de los Invictus Games (Sascha Schuermann/Getty Images for the Invictus Ga)

El tema de la protección policial (que le fue retirada y ha peleado en tribunales) ha sido uno de los principales obstáculos para que Harry lleve a su familia a su país desde que perdió el acceso automático a la seguridad financiada por el Estado tras dejar la vida real activa en 2020.

El viaje de Harry y Meghan a Reino Unido ¿una puerta que se abre para la reconciliación con la Familia Real?

La oferta de alojamiento para los Sussex ha sido vista como una señal de apertura por parte del monarca y, aunque no hay información oficial, versiones indican que hay un acuerdo para que el rey pueda ver a sus nietos durante la visita.

El viaje de Harry y su familia a Reino Unido abre la puerta a una reconciliación con su padre y la Familia Real (WPA Pool/Getty Images)

La relación Carlos III y el príncipe Harry permanece marcada por años de tensiones públicas derivadas de la salida de Harry y Meghan de la Familia Real, las entrevistas concedidas por la pareja y la publicación de las memorias Spare: En las sombras en 2023.

Aun así, Carlos III considera prioritario preservar el vínculo con sus nietos y aprovechar cualquier oportunidad para compartir tiempo con ellos, según indican reportes recientes.