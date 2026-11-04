Evita robos de motos y autos con Zona Segura de la Policía Municipal

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), exhorta a la ciudadanía a utilizar el servicio de Zona Segura para realizar operaciones de compra y venta de autos o motocicletas y evitar robos.

En algunos casos, las personas que realizan este tipo de delitos son presuntos compradores que aprovechan el acercamiento con los propietarios de los vehículos para llevarse las unidades sin concretar el trato.

Ante esta situación, la corporación recomienda no confiarse al realizar este tipo de transacciones, evitar entregar las motocicletas sin las debidas precauciones, así como procurar no dejarlas estacionadas en lugares sin vigilancia, de igual manera se invita a los propietarios a tomar medidas para proteger sus unidades y verificar con quién realizan cualquier trato de compra y venta.

Para brindar mayor seguridad, la DSPM pone a disposición de la ciudadanía el servicio gratuito de Zona Segura, un espacio en el que compradores y vendedores pueden realizar transacciones de motocicletas y cualquier otro tipo de vehículo con acompañamiento de personal policial.

Con Zona Segura, se cuenta con apoyo de las áreas operativa, jurídica y de atención ciudadana, quienes revisan los números de serie, la documentación y posibles reportes de robo o problemas legales de las unidades, para dar mayor certeza a ambas partes.

El Gobierno Municipal, mantiene el trabajo coordinado entre sus distintas áreas para prevenir delitos y proteger el patrimonio de las familias chihuahuenses, por lo que reitera la invitación a utilizar Zona Segura, de lunes a viernes, de 9:00 am a 3:00 pm, solicitando una cita al 614-442- 73-00, extensión 3100. Se recuerda que, ante cualquier emergencia la ciudadanía puede comunicarse a la línea 9-1-1.