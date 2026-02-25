Eventos astronómicos marzo 2026 en México: eclipse lunar, el equinoccio de primavera y más

Te compartimos los eventos astronómicos de marzo 2026 en México; un eclipse lunar, el equinoccio de primavera y más habrá en el mes.
Para marzo de 2026 están programados diversos eventos astronómicos que serán visibles desde México:
- Eclipse lunar: 3 de marzo
- Luna de Gusano: 3 de marzo
- Conjunción de Venus y Neptuno: 7 de marzo
- Luna Cuarto Menguante: 11 de marzo
- Lluvia de estrellasγ-Normínidas: 14 de marzo
- Conjunción Luna y Mercurio: 17 de marzo
- Luna Nueva: 19 de marzo
- Equinoccio de primavera: 20 de marzo
- Luna Cuarto Creciente: 25 de marzo
- Conjunción Luna y Júpite: 26 de marzo
Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Eclipse lunar
Los eventos astronómicos de marzo nos traerán un eclipse total de Luna, visible en México.
Todo ocurrirá el martes 3 de marzo de las 02:44 a 8:23 de la mañana, tiempo del centro de México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).
Durante el eclipse lunar total, la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna, proyectado una sombra sobre la superficie lunar.
Tiñendo la Luna de intenso color naranja rojizo, por lo que al evento astronómico también se le conoce como Luna de Sangre.
Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Luna de Gusano
El mismo 3 de marzo también presenciaremos como evento astronómico la Luna llena o Luna de Gusano.
La llamada Luna de Gusano marca el fin del invierno. Su nombre se debe a que las lombrices de tierra comienza a aparecer después de que el suelo se descongela.
Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Conjunción de Venus y Neptuno
Venus y Neptuno estarán en conjunción el sábado 7 de marzo de 2026.
En el evento astronómico, Venus pasará a 1° 00′ al norte de Saturno.
Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Luna Cuarto Menguante
El calendario de eventos astronómicos seguirá con la Luna Cuarto Menguante el día 11 de marzo.
Astrónomos indican que la Luna estará a una distancia geocéntrica de 399 mil 396 kilómetros.
Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Lluvia de estrellasγ-Normínidas
El 14 de marzo de 2026 se dará la lluvia de estrellas γ-Normínidas, donde tendrá su tasa máxima observable de 6 meteoros por hora.
Cabe señalar que el mejor momento de observación será antes del amanecer del 14 de marzo e incluso en el atardecer del día 15 de marzo.
Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Conjunción Luna y Mercurio
La Luna y Mercurio se encontrarán en conjunción el 17 de marzo.
En ese evento astronómico, la Luna pasará a a 1° 32′ al norte de Marte en dirección hacia la constelación de Acuario.
Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Luna Nueva
Para el 19 de marzo tendremos en México la Luna Nueva.
Lo que significa que nuestro satélite estará a una distancia de la Tierra de 365 mil 947 kilómetros.
Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Equinoccio de primavera
El equinoccio de primavera será el viernes 20 de marzo de 2026 a las 8:46 horas, tiempo del centro de México.
Con ello se marca el inicio de la primavera, una estación que se caracteriza por el aumento gradual de la temperatura y el florecimiento de la naturaleza.
Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Luna Cuarto Creciente
El 25 de marzo de 2026, tendremos la Luna Cuarto Creciente con una distancia geocéntrica de 371 mil 270 kilómetros.
En ese día, el tamaño angular de la Luna será de 32.2 minutos de arco.
Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Conjunción Luna y Júpiter
Para el jueves 26 de marzo se dará la conjunción de la Luna y Júpiter.
Durante el evento astronómico, nuestro satélite natural pasará en dirección de la constelación de Géminis, a 3° 52′ al norte de Júpiter.