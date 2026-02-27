Eventos astronómicos marzo 2026 en México: eclipse lunar, el equinoccio de primavera y más

Te compartimos los eventos astronómicos de marzo 2026 en México; un eclipse lunar, el equinoccio de primavera y más habrá en el mes.

Para marzo de 2026 están programados diversos eventos astronómicos que serán visibles desde México:

Eclipse lunar: 3 de marzo

Luna de Gusano: 3 de marzo

Conjunción de Venus y Neptuno: 7 de marzo

Luna Cuarto Menguante: 11 de marzo

Lluvia de estrellasγ-Normínidas: 14 de marzo

Conjunción Luna y Mercurio: 17 de marzo

Luna Nueva: 19 de marzo

Equinoccio de primavera: 20 de marzo

Luna Cuarto Creciente: 25 de marzo

Conjunción Luna y Júpite: 26 de marzo

Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Eclipse lunar

Los eventos astronómicos de marzo nos traerán un eclipse total de Luna, visible en México.SorprendenteCuándo es el eclipse lunar total en México: fecha y horaSorprendenteHallazgo de la NASA sobre la Tierra reabre debate por una profecía de ParraviciniSorprendenteEl espacio no es vacío: estudio afirma que es un fluido viscoso

Todo ocurrirá el martes 3 de marzo de las 02:44 a 8:23 de la mañana, tiempo del centro de México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Durante el eclipse lunar total, la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna, proyectado una sombra sobre la superficie lunar.

Tiñendo la Luna de intenso color naranja rojizo, por lo que al evento astronómico también se le conoce como Luna de Sangre.

Luna llena (Unsplash)

Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Luna de Gusano

El mismo 3 de marzo también presenciaremos como evento astronómico la Luna llena o Luna de Gusano.

La llamada Luna de Gusano marca el fin del invierno. Su nombre se debe a que las lombrices de tierra comienza a aparecer después de que el suelo se descongela.

Luna llena (Unsplash)

Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Conjunción de Venus y Neptuno

Venus y Neptuno estarán en conjunción el sábado 7 de marzo de 2026.

En el evento astronómico, Venus pasará a 1° 00′ al norte de Saturno.

Venus (Zoltan Tasi / Unsplash)

Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Luna Cuarto Menguante

El calendario de eventos astronómicos seguirá con la Luna Cuarto Menguante el día 11 de marzo.

Astrónomos indican que la Luna estará a una distancia geocéntrica de 399 mil 396 kilómetros.

Luna cuarto menguante (Foto de Jacob Dyer en Unsplash)

Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Lluvia de estrellasγ-Normínidas

El 14 de marzo de 2026 se dará la lluvia de estrellas γ-Normínidas, donde tendrá su tasa máxima observable de 6 meteoros por hora.

Cabe señalar que el mejor momento de observación será antes del amanecer del 14 de marzo e incluso en el atardecer del día 15 de marzo.

Lluvia de estrellas ( Vincentiu Solomon / Unsplash)

Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Conjunción Luna y Mercurio

La Luna y Mercurio se encontrarán en conjunción el 17 de marzo.

En ese evento astronómico, la Luna pasará a a 1° 32′ al norte de Marte en dirección hacia la constelación de Acuario.

Mercurio (Unsplash)

Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Luna Nueva

Para el 19 de marzo tendremos en México la Luna Nueva.

Lo que significa que nuestro satélite estará a una distancia de la Tierra de 365 mil 947 kilómetros.

Luna Nueva (Unsplash)

Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Equinoccio de primavera

El equinoccio de primavera será el viernes 20 de marzo de 2026 a las 8:46 horas, tiempo del centro de México.

Con ello se marca el inicio de la primavera, una estación que se caracteriza por el aumento gradual de la temperatura y el florecimiento de la naturaleza.

Equinoccio de Primavera (Michael & Diane Weidner / Unsplash)

Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Luna Cuarto Creciente

El 25 de marzo de 2026, tendremos la Luna Cuarto Creciente con una distancia geocéntrica de 371 mil 270 kilómetros.

En ese día, el tamaño angular de la Luna será de 32.2 minutos de arco.

Cuarto creciente (Unsplash)

Eventos astronómicos de marzo 2026 en México: Conjunción Luna y Júpiter

Para el jueves 26 de marzo se dará la conjunción de la Luna y Júpiter.

Durante el evento astronómico, nuestro satélite natural pasará en dirección de la constelación de Géminis, a 3° 52′ al norte de Júpiter.