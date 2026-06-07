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Evacuan Coppel en Plaza Vallarta por fuga de gas

Una fuerte movilización se generó en plaza Vallarta en el interior de la tienda Coppel, esto debido a una supuesta fuga de gas.

Fue en la avenida Tecnológico y casi Zaragosa en donde se registró el reporte al 911 por un fuerte olor a gas, los primeros respondientes fueron elementos de la policía municipal quienes desalojaron el establecimiento.

Elementos de bomberos y personal del mantenimiento cerraron las válvulas para evitar un riesgo mayor, asimismo bomberos revisaron el establecimiento.

Sin embargo, hasta el momentó no se determinan las causas del reporte.

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