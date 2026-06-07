Municipales aseguran a conductor con 17 porciones de aparente cocaina

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 7 de junio de 2026.- Un joven supuestamente en poder de 17 bolsas de polvo blanco de características similares a la cocaína, fue detenido por policías municipales cuando circulaba peligrosamente en un vehículo Chevrolet Aveo por calles de la colonia Villa Nueva, al norte de la ciudad.

La noche del sábado, policías del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM, patrullaban el sector junto con agentes de la unidad canina K9, cuando vieron el Aveo cuyo conductor no respetaba límites de velocidad y estuvo a punto de atropellar a otros jóvenes que cruzaban la calle.

Los elementos le dieron alcance en las calles 17 de Junio y Belisario Dominguez y al momento de hacerle una revisión a quien dijo llamarse Heber Arnoldo M. D., de 22 años, se le localizaron 17 bolsas pequeñas de un polvo blanco con características similares a la cocaína en el tablero del carro, los cuales fueron asegurados como evidencia para la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado junto con el detenido y el vehícul y dar seguimiento a la carpeta de investigación.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.