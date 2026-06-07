Encuentran cartucho de cuerno de chivo al exterior de farmacia

Una fuerte movilización policiaca se realizó esta tarde en las afueras de una farmacia del Ahorro, se localizó un cartucho de un arma conocida como cuerno de chivo.

Fue en la sucursal ubicada en la avenida Tomás Valles y calle Catedral de Chihuahua en la colonia Cantera 1era etapa, en donde empleados del lugar localizaron el cartucho justo en las puertas del consultorio médico.

Se trata de un cartucho de un arma larga conocida como cuerno de chivo, las autoridades de inmediato llegaron levantaron el reporte correspondiente.

Cabe destacar que se realiza una investigción y revisión de cámaras de seguridad.