Israel activa las alertas ante misiles desde Irán

El Ejército de Israel activó las alertas en “varias zonas” del norte del país tras la detección de misiles lanzados desde Irán.

Israel detectó dos misiles en una primera andanada seguidos de una segunda de la que, según indicaron las Fuerzas de Defensa israelíes a EFE, aún no pueden detallar cuántos misiles incorpora.

“Se solicita a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interno”, agrega el comunicado del Ejército israelí en el que es el primer ataque de Irán contra Israel desde el alto al fuego de abril.

En este momento, la Fuerza Aérea israelí está operando para “interceptar y atacar donde sea necesario para neutralizar la amenaza”, según el comunicado militar, que culmina asegurando que el sistema de defensa antiaérea israelí “no es infalible, por lo que es importante seguir las instrucciones del Comando del Frente Interno”.

“Tras el lanzamiento de misiles hacia el norte de Israel: Hasta el momento, no se han recibido llamadas en el Centro de Despacho de Emergencias 101 de MDA sobre impactos o víctimas. Se proporcionarán más actualizaciones si es necesario”, expresó en un comunicado el servicio de emergencias israelí Maguén David Adom (MDA).

Además, equipos del Servicio de Bomberos y Rescate de Israel inspeccionan varios lugares en los Altos del Golán tras recibir llamadas a la línea directa 102 después de este ataque de Irán.

Ejército iraní dice que si Israel responde a los ataques recibirá “respuesta devastadora”

El Ejército iraní advirtió a Israel que si responde a los ataques que ha llevado a cabo contra su territorio o vuelve a bombardear Líbano se “enfrentará a una respuesta devastadora“.

“Si (Israel) amplía sus ataques a esa zona (en Líbano) o responde a la acción de Irán con ataques más devastadores y punitivos, se enfrentará a una respuesta devastadora contra el régimen y sus partidarios”, dijo el jefe del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, en un comunicado recogido por medios iraníes.

Abdolahi afirmó que la República Islámica había advertido que si se producía una escalada bélica en el barrio Dahye de Beirut, tal y como ha ocurrido, atacaría objetivos en territorio israelí.

Además, exhortó a que el “Ejército sionista debe cesar sus ataques contra el sur del Líbano y Dahye”.

La advertencia de Abdolahi se produce poco después de que Irán atacase con misiles Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano.