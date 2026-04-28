EU y cinco países de América Latina denuncian “presión” de China contra Panamá

Estados Unidos y cinco naciones latinoamericanas emitieron este martes un comunicado conjunto contra la supuesta presión china sobre Panamá.

Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos publicaron una declaración coordinada que denuncia la “presión económica dirigida” de China y las recientes acciones que afectan a los buques con bandera de Panamá.

“La soberanía de nuestro hemisferio es innegociable. Estamos profundamente preocupados por la presión económica dirigida de China tras la decisión sobre las terminales de Balboa y Cristóbal. Nos solidarizamos con Panamá. Cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza para todos nosotros”, señaló el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, al difundir el comunicado en su cuenta de X.

Los firmantes aseguran que “vigilamos con atención la presión económica selectiva de China y las recientes acciones que han afectado a los buques con bandera panameña. Estas acciones, tras la decisión de la Corte Suprema independiente de Panamá sobre las terminales de Balboa y Cristóbal, constituyen un flagrante intento de politizar el comercio marítimo e infringir la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”.