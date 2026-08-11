EU y 40 países alertan sobre riesgo de probar misiles balísticos sin previo aviso, tras ensayo de China

Washington. Estados Unidos y unos 40 países más advirtieron este martes sobre los peligros de las pruebas de misiles balísticos sin aviso previo, en una declaración conjunta emitida un mes después de que China lanzara un misil con capacidad nuclear en el Pacífico.

“Realizar pruebas de misiles balísticos con capacidad nuclear sin aviso previo ni detalles suficientes es peligroso y altera la paz y la seguridad de las naciones afectadas cercanas a estos ensayos”, señaló la declaración conjunta emitida por países de Europa y del Indo-Pacífico.

Pekín sólo notificó a un puñado de naciones antes de probar un misil balístico intercontinental en julio. Según han indicado los observadores, el cohete pareció caer en una zona del océano situada entre las Islas Salomón, Nauru y Tuvalu. China exhibió su poderío militar en una región donde lleva mucho tiempo tratando de ampliar su influencia.

La declaración de este martes instó a todos los países a proporcionar al menos 24 horas de aviso antes de los lanzamientos, incluyendo la clase de misil que se va a lanzar, así como la ventana de lanzamiento prevista, el área y la dirección.

“Los países también deberían proporcionar avisos claros para aviadores y marinos, de conformidad con las normas internacionales, a fin de reducir los riesgos, incluso en las zonas de impacto o aterrizaje previstas”, según el texto.