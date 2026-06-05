EU señala al gobierno cubano de ser responsable de sus propias crisis y carencias

Ciudad de México. Estados Unidos acusó al gobierno cubano de ser “el principal responsable de la crisis económica y humanitaria” que atraviesa la isla y rechazó que las sanciones estadunidenses sean la causa de las carencias que enfrenta la población, informó el Departamento de Estado.

Durante una sesión informativa ante los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, el representantes de Washington, Mike Waltz sostuvo que “Cuba está sufriendo porque el gobierno eligió una economía fallida, es incompetente y ha impuesto a su pueblo una corrupción masiva que ha privado a la población de sus necesidades básicas”.

También acusó sin presentar pruebas que el combustible que es “controlado sistemáticamente” por el gobierno para los servicios de seguridad y no en beneficio del pueblo cubano.

“Ahora, estamos facilitando que el combustible llegue al sector privado cubano, el muy pequeño sector privado, pero estamos creando un acceso y una distribución independientes del combustible. Cada galón que llega a un agricultor privado, una pequeña empresa, una iglesia o una clínica es un galón menos que el gobierno puede utilizar como arma contra su propio pueblo”.

El funcionario también declaró que “estamos ofreciendo 100 millones de dólares adicionales, un paquete de ayuda humanitaria… a pesar de la retórica que han escuchado, y se distribuirá directamente al pueblo cubano a través de la Iglesia católica, en plena coordinación, y otras instituciones confiables; una vez más, no a través del corrupto gobierno”.