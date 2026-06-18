EU lanza nuevo ataque contra presunta ‘narcolancha’ en el Pacífico; suman ya más de 210 muertos

Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron este jueves un nuevo ataque contra una embarcación señalada por Washington de participar en operaciones de narcotráfico sin pruebas en el océano Pacífico oriental, lo que dejó tres personas muertas.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó a través de su cuenta de X que la embarcación navegaba por rutas identificadas por las autoridades estadunidenses como corredores de narcotráfico y estaba vinculada con organizaciones clasificadas por Washington como terroristas.

El mando militar indicó que, con base en labores de inteligencia, decidió ejecutar un “ataque cinético letal” contra la embarcación. Como resultado de la acción murieron tres hombres identificados por el gobierno estadunidense como “narcoterroristas”.

Con este nuevo operativo suman al menos 211 personas muertas en ataques realizados por fuerzas armadas de Estados Unidos contra embarcaciones desde el inicio de la campaña lanzada por la Casa Blanca contra organizaciones señaladas por Washington como vinculadas al narcotráfico y al terrorismo. A lo que analistas y especialistas en el tema han confirmado como ejecuciones extrajudiciales.