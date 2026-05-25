EU lanza ataques “de autodefensa” contra objetivos iraníes en el sur de Irán

Washington. Las fuerzas estadunidenses lanzaron “ataques de autodefensa” ayer en el sur de Irán, dirigidos contra plataforma de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes, informó Fox News, al citar a un portavoz militar del Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

El capitán Tim Hawkins, portavoz del Centcom declaró en un comunicado que “ Las fuerzas estadunidenses llevaron a cabo hoy ataques de autodefensa en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas que representan las fuerzas iraníes ”. “Entre los objetivos se encontraban plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas.

El Centcom continúa defendiendo a nuestras fuerzas, actuando con moderación durante el alto el fuego vigente”, agregó Hawkins.

Según un alto funcionario estadunidense, se avistaron dos embarcaciones iraníes que colocaban minas en el estrecho de Ormuz, mientras que las fuerzas estadunidenses también respondieron después de que una base de misiles atacó aviones de guerra de Estados Unidos.

El ejército estadunidense destruyó ambos buques de la Guardia Revolucionaria Islámica y también atacó la base de misiles tierra-aire (SAM) en Bandar Abbas.

“Se trató de ataques defensivos”, dijo Hawkins a Fox News. Dos fuentes adicionales indicaron que los ataques no significan que el alto el fuego con Irán haya terminado.

Esto se produjo después de que ayer se escucharan explosiones en varias regiones del estrecho de Ormuz, una de ellas en Bandar Abbas, en el sur de Irán. Otras explosiones también se registraroncerca de Sirik y Jask, en las proximidades de la vía fluvial estratégica. Hawkins confirmó que los ataques estadunidenses habían terminado “por ahora”.