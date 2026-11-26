El Departamento de Guerra estadunidense aseguró que sus fuerzas no participaron en el operativo y afirmó que toma con seriedad las acusaciones de mala conducta contra sus socios ecuatorianos.

Quito. A una semana de la visita del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y de la firma de un convenio de colaboración con el presidente Daniel Noboa, Estados Unidos suspendió las operaciones militares conjuntas con Ecuador mientras se investigan delitos y violaciones de derechos humanos a cargo de las fuerzas armadas del país andino.

Con base en testimonios recogidos por el diario The New York Times, que no han sido desconocidos ni descartados por alguna autoridad del gobierno de Donald Trump, al menos un funcionario estadunidense y tres personas conocedoras del caso confirman la suspensión desde mediados de octubre, para investigar una operación militar del 23 de septiembre de 2026, en la que murió Carlos Germán Muñoz Jara, a quien la policía ecuatoriana vinculaba con la organización criminal Los Choneros, sin mostrar pruebas.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos, según la publicación del diario neoyorquino, aseguró que sus fuerzas no participaron en ese operativo. Además, señaló que toma con seriedad las acusaciones de mala conducta contra sus socios.

A pesar de que ya se conocía la decisión, la semana pasada, de visita en Quito, Hegseth se reunió con Noboa para ampliar la cooperación operativa, producto de la cual firmaron un acuerdo para dar continuidad a las operaciones conjuntas. Todo esto ocurrió en medio de la campaña electoral para los comicios de este 29 de noviembre, por lo cual el mandatario ecuatoriano habría solicitado no hacer pública la decisión hasta después de esa fecha, según fuentes consultadas por La Jornada.

Congresistas piden revisar colaboración con Noboa

En sendas cartas de 13 diputados y siete senadores estadunidenses, publicadas desde la semana pasada, los legisladores han denunciado operaciones militares de su país en territorio y aguas ecuatorianas en las que se han producido graves afectaciones a los derechos humanos de campesinos y pescadores.

Por ejemplo, en marzo de 2026, una operación militar terminó con el bombardeo de una granja lechera en la frontera colombo-ecuatoriana que las autoridades señalaron como un campamento de narcotraficantes. Esta versión fue desmentida por los campesinos, quienes denunciaron que luego del bombardeo los militares ecuatorianos los ataron y golpearon.

La cooperación militar conjunta entre Quito y Washington comenzó desde el mismo momento en que Noboa asumió el poder en 2023, luego de ratificar un convenio de cooperación iniciado por el expresidente Guillermo Lasso.