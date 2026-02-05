EU condiciona a México: combate al narcotráfico dependerá del cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944

En el presupuesto recientemente aprobado por el gobierno de Estados Unidos y firmado por Donald Trump se condicionan los fondos destinados al apoyo de México en el combate del narcotráfico para que cumpla con la entrega de agua de acuerdo al Tratado de 1944.

En la “Ley de Asignaciones Consolidadas de 2026” se señala que el presupuesto asignado para la reducción del tráfico de drogas no se pondrá a disposición para la asistencia de México hasta que el Secretario de Estado, Marco Rubio, certifique y notifique a los Comités de Asignaciones la entrega de agua acordada de los ríos Bravo, Colorado y el de Tijuana.

“La certificación incluirá una evaluación de si México cumple con los requisitos de entrega de agua de acuerdo con todos los términos establecidos en acuerdos bilaterales para abordar las deficiencias en la entrega”, dice el documento avalado por el Senado y la Cámara de Representantes.

Según la ley, el 30% de los fondos serán obligatorios en caso de que el Secretario de Estado certifique que en los últimos 12 meses el gobierno de México haya tomado medidas para reducir el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, desmantelar a los cárteles de la droga, apoyar en los operativos conjuntos, respetar las solicitudes de extradición y aumentar los operativos antinarcóticos a nivel federal y en los estados.

Este martes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que México acordó suministrar un mínimo de 350 mil acres-pies de agua al año a Estados Unidos, equivalentes a unos 432 millones de metros cúbicos anuales.

“Estados Unidos y México han alcanzado un nuevo compromiso para fortalecer el Tratado de Aguas de 1944, lo que brindará mayor certidumbre a los agricultores, ganaderos y productores del sur de Texas que dependen del suministro constante de agua del Río Bravo”, señaló la dependencia.

Desde diciembre del año pasado, el presidente Donald Trump amagó a México con imponer aranceles del 5% tras acusar el incumplimiento en la entrega de agua del Tratado de 1944.

Según el tratado, Estados Unidos debe enviar a México mil 850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año, y México 2 mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.