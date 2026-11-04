Estudiantes Suizos utilizan lana de oveja para cubrir un glaciar y descubren que el material biodegradable puede proteger el hielo tanto como las lonas sintéticas durante el verano

El experimento se realizó en el glaciar Tsanfleuron, donde las primeras mediciones mostraron que las mantas de lana ofrecen una protección similar a las coberturas sintéticas durante el verano.

Durante años, algunas zonas de los glaciares de los Alpes suizos han sido cubiertas con lonas sintéticas durante el verano para reducir el efecto del sol y frenar el derretimiento.

Ahora, cuatro estudiantes de la Universidad de Lausana probaron una alternativa biodegradable: mantas elaboradas con lana de oveja.

El experimento se realizó en el glaciar Tsanfleuron, ubicado en la zona de Glacier 3000, cerca de Les Diablerets, en el oeste de Suiza. Los primeros resultados indican que las coberturas de lana ofrecieron una protección comparable a la de las mantas sintéticas, aunque los datos todavía deben ser analizados.

La propuesta forma parte del proyecto “Keep It Wool”, impulsado por la organización ambiental Summit Foundation en colaboración con la Universidad de Lausana.

La iniciativa busca probar si la lana suiza puede sustituir algunos de los materiales sintéticos utilizados para proteger zonas específicas de los glaciares.

La elección también responde a un problema de desperdicio. Entre 40% y 70% de la lana suiza se desecha cada año, por lo que el proyecto busca darle un nuevo uso a un material que actualmente tiene poco aprovechamiento.

Las cubiertas sintéticas, por su parte, pueden desprender fibras debido al viento, la lluvia y el desgaste. Estas fibras pueden convertirse en microplásticos y llegar a la nieve, el hielo y el agua de deshielo.

Así fue la prueba en el glaciar

El 22 de junio de 2026 se colocaron dos prototipos de mantas de lana, cada uno de 10 por 10 metros, sobre el glaciar. Las piezas tenían diferentes grosores y fueron fabricadas por la empresa suiza Fisolan.

Junto a ellas se instaló una cobertura de geotextil sintético del mismo tamaño para comparar su funcionamiento. Los investigadores realizaron mediciones cada dos semanas para observar cuánto hielo y nieve se derretían bajo cada material.

Después del verano, las primeras observaciones mostraron que las dos mantas de lana protegieron el hielo de manera comparable a la cobertura sintética convencional. Además, el material resultó más resistente de lo que esperaba el equipo.

Niklaus Saegesser, de Fisolan, reconoció que al principio dudaba de la estabilidad de la lana. “Pensé que no sería lo suficientemente estable”, señaló.

Elliot Gaffiot, uno de los estudiantes que participaron en el proyecto, destacó el resultado obtenido después de la prueba: “Ahora tenemos un resultado que podemos ver y hasta tocar. Funcionó increíblemente bien”.

La lana no puede detener por sí sola el deshielo

Aunque los resultados son alentadores, el proyecto no plantea que las mantas de lana puedan salvar los glaciares. La cobertura de zonas específicas solo permite reducir temporalmente la pérdida de hielo en lugares determinados.

Actualmente, apenas 0.02% de la superficie glaciar de Suiza está cubierta con mantas protectoras. Por eso, esta técnica se utiliza principalmente en áreas de interés turístico o científico y no puede aplicarse a un glaciar completo.

Los responsables del proyecto señalan que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo necesario para frenar la pérdida de hielo a gran escala. La lana puede ser una alternativa biodegradable para proteger zonas concretas, pero no una solución al calentamiento global.