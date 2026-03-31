Estrategia de seguridad de Gilberto Loya permite detención de sujeto armado en Ojinaga

Como parte de los operativos ordenados por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, la SSPE llevó a cabo el arresto de Jonathan L. N., de 26 años de edad, por la posesión de un arma de fuego calibre 9 milímetros, así como diversos envoltorios con droga.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del 31 de marzo en la colonia Lomas CTM, en el municipio de Ojinaga, donde los agentes detectaron al individuo, quien al percatarse de la presencia policial adoptó una actitud evasiva, motivo por el cual se le realizó una inspección preventiva.

Durante la revisión, los elementos localizaron entre sus pertenencias un arma de fuego calibre 9 milímetros, equipada con un cargador abastecido con 8 cartuchos útiles, así como 20 envoltorios que contenían una sustancia con características propias de la marihuana.

Derivado de estos hechos, se procedió a su formal detención y puesta a disposición del Ministerio Público, quien dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

Cabe señalar que, tras consultar las bases de datos, se identificó que el detenido cuenta con antecedentes por delitos contra la salud.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de mantener operativos permanentes para combatir los delitos y preservar la seguridad en la entidad, bajo la instrucción de Gilberto Loya, porque con seguridad damos resultados.