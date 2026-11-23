Gilberto Loya Chávez, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que ante la detención del “Chapo Isidro”, Fausto Isidro Meza Flores, se reforzó la seguridad en el Triángulo Dorado, esto debido a que el líder criminal tiene injerencia en algunas regiones y es ligado a algunos narcolaboratorios en el estado.

“Esta persona sí tenía injerencia en el estado, sí está relacionado con drogas sintéticas y fentanilo con laboratorios”, manifestó.

Señaló que luego de que se diera a conocer la detención se desplegó el operativo especial para evitar que se dieran hechos violentos en la zona cercana con Sinaloa.

“Alertamos a todas nuestras fuerzas que tenemos en el triángulo dorado, es decir en la zona de Guadalupe y Calvo, Guachochi y Morelos que tiene influencia y así lo hemos estado discutiendo en el desplazamiento”, comentó.

Destaca que se está haciendo un trabajo de contención y no solo es de manera inmediata, asegura que Guadalupe y Calvo, Morelos y Guazapares, son de los municipios en donde este personaje tenía control y se dará atención.