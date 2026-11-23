El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre, dio a conocer en rueda de prensa el estado actual y las capacidades operativas de la Plataforma Centinela, modelo integral de seguridad que opera en todo el estado de Chihuahua y que, tan solo entre 2024 y 2026, ha permitido registrar un total de 305 casos de éxito.

Durante su intervención, Luis Aguirre señaló que el modelo Centinela mantiene en operación 10 mil 696 cámaras de vigilancia, 102 arcos carreteros inteligentes y mil 791 cámaras LPR o lectores de placas.

También señaló que , en la entidad se encuentran instalados de manera estratégica 11 subcentros Centinela, los cuales se interconectan con la Torre Centinela en Ciudad Juárez para conformar una red neuronal de videovigilancia e inteligencia con cobertura en todo el estado.

“Hoy, una intervención policial puede comenzar mucho antes de que un agente se encuentre frente a un probable delincuente, porque permite anticipar escenarios, identificar riesgos y tomar mejores decisiones”, señaló el Secretario.

Por otro lado, Aguirre informó que la inversión integral de toda la plataforma asciende a 4 mil 709 millones de pesos, contemplando no solo la Torre, sino también la operación de sus componentes, los arcos carreteros, la totalidad de las cámaras, el equipamiento y la infraestructura de seguridad, incluidos 13 subcentros.

Finalmente, resaltó que el costo total de la Torre Centinela fue de 875 millones 858 mil 464 pesos, inversión que hoy en día funge como centro de mando policial a disposición de la ciudadanía, y que permite brindar seguridad y vigilancia permanente, así como reforzar las tareas de colaboración interinstitucional para recuperar la paz y la tranquilidad.