Estrategia de Salud ayudó a contener brote de sarampión en Chihuahua: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que gracias a una gran estrategia de la Secretaría de Salud Estatal, en coordinación con la Federación, se logró contener el brote de sarampión en la entidad, logrando desde finales del año pasado, reducir al mínimo el número de contagios.

Recordó que el antecedente del brote que ahora se presenta a nivel nacional fue la reducción en el número de vacunas aplicadas años anteriores, aunado a casos que migraron de Estados Unidos y la costumbre de algunas comunidades a no vacunarse.

Cabe señalar que este miércoles, la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo destacó los resultados de Chihuahua en materia de sarampión, asegurando que con los esfuerzos que se están realizando, se logrará poner un cerco sanitario al brote.