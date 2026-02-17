Estos países verán el eclipse solar del 17 de febrero

Eclipse solar anular del 17 de febrero será visible en Argentina, Chile y la Antártida; fenómeno coincide con el inicio del Año Nuevo Chino 2026.

El 17 de febrero de 2026 ocurrirá un eclipse solar anular, conocido como “anillo de fuego”, que será visible en regiones específicas del hemisferio sur.

De acuerdo con especialistas, el fenómeno podrá observarse principalmente en la Patagonia de Argentina y Chile, así como en gran parte del continente antártico.

En México y otros países de Latinoamérica no será visible directamente, aunque podrá seguirse mediante transmisiones en vivo.

El evento astronómico coincide con el inicio del Año Nuevo Chino 2026, regido por el Caballo de Fuego.

Lista de países que verán el eclipse solar del 17 de febrero

El martes 17 de febrero ocurrirá un eclipse solar, aunque no será visible en México.

El mejor lugar para ver el fenómeno será Antártida. Además, los países que tendrán el eclipse anular solar serán estos:

Sudáfrica

Mozambique

Madagascar

Durant el eclipse anular solar, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol sin cubrir por completo el disco solar, creando el llamado “anillo de fuego”.

Contrario al eclipse solar total, en el eclipse solar anular "la Luna se mueve frente al Sol en o cerca del apogeo".

A dicha distancia, “la luna no es lo suficientemente grande desde nuestra perspectiva terrestre como para cubrir completamente el Sol”, explica el Servicio Nacional de Satélites, Datos e Información Ambiental.

Lo significativo del eclipse solar del 17 de febrero es que coincidirá con el inicio del Año Nuevo Chino 2026, regido por el Caballo y el elemento fuego.

¿Cuánto eclipses habrá en el 2026?

El 2026 también contará con un eclipse total de Sol para el 12 de agosto, que tampoco será visible en México, pero sí recorrerá el Océano Ártico, Groenlandia y el norte de España.

México deberá esperar hasta estas fechas para ver eclipses:

30 de marzo de 2052 para un eclipse total de Sol

23 de septiembre de 2071 para un eclipse total de Sol

11 de mayo de 2078 para un eclipse total de Sol