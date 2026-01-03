Estas son las 21 colonias del sur de Chihuahua que amanecen sin agua

De acuerdo con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dio a conocer el listado de 21 colonias que podrían presentar disminución en la presión o interrupciones temporales en el servicio de agua potable durante los trabajos. Entre las zonas afectadas se encuentran:
- San Rafael
- La Minita
- Madera 65
- Rachali
- La Joya
- Puerta del Sol
- Manuel Bernardo Aguirre
- Mármol Viejo
- Puerta Esmeralda
- Chulavista
- Villas de Nueva España
- Sector Reloj
- Villa Juárez
- División del Norte
- Desarrollo Urbano
- San Jorge
- Las Adelitas
- 17 de Junio
- Dorados de Villa
- Lázaro Cárdenas
- San Lázaro
La dependencia recomendó a los habitantes de estas colonias tomar previsiones y administrar el agua almacenada en tanto se restablece el servicio de manera normal.