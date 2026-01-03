Estas son las 21 colonias del sur de Chihuahua que amanecen sin agua

De acuerdo con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dio a conocer el listado de 21 colonias que podrían presentar disminución en la presión o interrupciones temporales en el servicio de agua potable durante los trabajos. Entre las zonas afectadas se encuentran:

  • San Rafael
  • La Minita
  • Madera 65
  • Rachali
  • La Joya
  • Puerta del Sol
  • Manuel Bernardo Aguirre
  • Mármol Viejo
  • Puerta Esmeralda
  • Chulavista
  • Villas de Nueva España
  • Sector Reloj
  • Villa Juárez
  • División del Norte
  • Desarrollo Urbano
  • San Jorge
  • Las Adelitas
  • 17 de Junio
  • Dorados de Villa
  • Lázaro Cárdenas
  • San Lázaro

La dependencia recomendó a los habitantes de estas colonias tomar previsiones y administrar el agua almacenada en tanto se restablece el servicio de manera normal.

enero 3, 2026 9:33 am

