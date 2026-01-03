Estas son las 21 colonias del sur de Chihuahua que amanecen sin agua

De acuerdo con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dio a conocer el listado de 21 colonias que podrían presentar disminución en la presión o interrupciones temporales en el servicio de agua potable durante los trabajos. Entre las zonas afectadas se encuentran:

San Rafael

La Minita

Madera 65

Rachali

La Joya

Puerta del Sol

Manuel Bernardo Aguirre

Mármol Viejo

Puerta Esmeralda

Chulavista

Villas de Nueva España

Sector Reloj

Villa Juárez

División del Norte

Desarrollo Urbano

San Jorge

Las Adelitas

17 de Junio

Dorados de Villa

Lázaro Cárdenas

San Lázaro

La dependencia recomendó a los habitantes de estas colonias tomar previsiones y administrar el agua almacenada en tanto se restablece el servicio de manera normal.