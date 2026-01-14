“¿Estás muerto?”: la app china que se volvió viral entre personas que viven solas

En China se ha popularizado una aplicación llamada “¿Estás Muerto?“, la cual va dirigida a las personas que viven solas; está diseñada para activar una alarma si el usuario no se conecta cada 48 horas.

¿Cómo funciona la app china “Estás muerto”?

Se ha viralizado en medios de comunicación y redes sociales una aplicación en China llamada “¿Estás muerto?” que va dirigida a las personas que viven solas, en donde cada vez más personas han adoptado esta modalidad.

De acuerdo a la información, la app “¿Estás muerto?” de China funciona como una herramienta de seguridad para quienes viven solos, ya que si el usuario que se registra en la aplicación no se reporta en 48 horas, comienza a sonar una alarma y enviará un correo a tus contactos de emergencia.

El nombre de la app “¿Estás muerto?” en chino es S ileme, la cual combina las palabras con una popular aplicación de entrega de cómica,y su ícono es un fantasma y tiene un costo de 1.15 dólares, es decir de 20.48 pesos.

No obstante, al viralizarse, se le cambió el nombre a Demumu, que viene de “death”, que significa muerte en inglés.

“¿Estás muerto?”, la popular app de China (Reuters)

¿Dónde se descarga la app “Estás muerto”?

“¿Estás muerto?” es una aplicación diseñada por la empresa tecnológica Moonscape Technologies y su primera versión se lanzó en la App Store en junio de 2025 siendo gratuita.

Para finales de diciembre se convirtió oficialmente en la appde pago más descargada en China entre el 9 y 11 de enero, siendo una de las más vendidas para iOS, siendo de momento exclusiva de la App Store y para descargarla solo debes:

Abrir la App Store en tu iPhone Busca “Are You Dead?” o “Sileme”. Descárgala Configura tus contactos de emergencia al registrarte. Confirma que sigues vivo pulsando el botón cada dos días o llegará una alerta a tus contactos.

“¿Estás muerto?”, la popular app de China (Apple Store )

La app “¿Estás muerto?” de China, es exclusiva del país asiático

La aplicación “¿Estás muerto?”, de momento es exclusiva de China, especialmente porque se ha registrado un aumento de viviendas unipersonales en donde se espera que, para el 2030 haya 200 millones de personas viviendo solas.TecnologíaApple Creator Studio en 2026: precio y apps incluidasTecnología¿Qué significa “ª”, la diminuta abreviatura de los centennials en redes sociales?Tecnología“¿Estás muerto?”: la app china que se volvió viral entre personas que viven solas

Asimismo se han hecho reportes en donde se dio a conocer que los matrimonios jóvenes y nuevos cayeron en 2024 desde 1986, junto a la natalidad.

De igual manera, el desempleo juvenil en China ha aumentado trastornos y enfermedades como depresión, ansiedad y desilusión, siendo esta la razón principal del porqué la app “¿Estás muerto?” cobró tanta popularidad en tan solo unos días.