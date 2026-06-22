Están cubriendo riesgos con el mundial y el “patito”: Maru Campos a federación ante riesgos por TMEC

La mandataria estatal, Maru Campos señaló aun con los peligros que se tienen con el TMEC no le importa al Gobierno federal señalando que todo lo quieren tapar con el Mundial y un “patito” en las conferencias mañaneras.

“Aquí el gobierno federal a querido que con esto del mundial no escuchemos lo que esta pasando en la frontera con estados unidos las declaraciones que Estados Unidos ha dicho sobre el TMEC y sobre la posibilidad de entrada al territorio mexicano, aquí no se oye porque están cubriendo con el mundial y el patito lo que esta pasando en la frontera”, comentó.

Cabe destacar que hoy en la rueda de prensa mañanera con la presidenta Claudia Sheibaum se presento el pato Merlín, un animalito que ha dado un fenómeno mundialista.

Asimismo, la mandataria destacó que es necesario que se ponga atención en el TMEC pues no solo se pone en riesgo la economía de Chihuahua sino de todo el país, pues México es el principal socio comercial de Estados Unidos.

El TMEC ha tenido décadas de relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá por lo cual perderlo será lamentable económicamente.