Estados Unidos hunde quinto buque en el Pacífico vinculado a ‘Los Choneros’; no presentan pruebas

Es el quinto barco atacado en menos de dos semanas vinculado sin pruebas a un grupo criminal y cuyo nombre no se menciona. Las autoridades de Ecuador no han emitido ningún comentario respecto a este último caso. Captura de pantalla @Southcom

El ejército de Estados Unidos, en colaboración con Ecuador, interceptaron y hundieron este lunes una embarcación en aguas internacionales del Pacífico oriental, a la que vinculó con actividades de narcotráfico y con la organización criminal ecuatoriana Los Choneros, sin presentar públicamente pruebas de esas acusaciones, informó el Comando Sur.

De acuerdo con la publicación de X, junto a un video de la interceptación y la explosión, la nave fue abordada y desalojada previamente por fuerzas estadunidenses, y las personas a bordo fueron entregadas a las autoridades ecuatorianas sin detallar cuántos ocupantes fueron trasladados.

Es el quinto barco atacado en menos de dos semanas vinculado sin pruebas a un grupo criminal y cuyo nombre no se menciona. Las autoridades de Ecuador no han emitido ningún comentario respecto a este último caso.

La Armada de Ecuador localizó a 26 tripulantes de ese barco que llegaron el domingo a la ciudad portuaria de Manta. También fueron localizados ocho pescadores del Conquista II, mientras sus familiares en el continente exigían información sobre su paradero.

Los otros dos barcos son el OM2 y Los Tres Hermanos, cuyos tripulantes dicen que fueron hundidos.

El pescador, Eduardo Holguín, describió como un “martirio” lo que vivió cuando militares interceptaron y hundieron su barco en medio de los operativos entre Estados Unidos y Ecuador contra el narcotráfico en el Pacífico, que dejaron cuatro navíos destruidos en poco más de una semana.

Washington rechaza estar vinculado con las desapariciones. “Nos apuntaban” desde los helicópteros que estaban “cerquita del barco” y luego llegó una lancha “con todos los militares”, relató Holguín a la Afp. “Desde ahí ya comenzaba el martirio para nosotros”, dijo.