Estado listo para atender afectaciones por lluvias, se activó Fondo Estatal para Desastres Naturales

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda mencionó que autoridades estatales se encuentran bombeando agua del Río Bravo y destinando apoyos a las familias afectadas por las lluvias, a tráves del Fondo Estatal de Desastres Naturales.

Recordó que el pasado miércoles sesionó el Consejo Estatal de Protección Civil en donde se aprobó la activación del Fondo Estatal para Desastres Naturales por lo que el Estado se encuentra listo para dar atención a las afectaciones derivadas de las lluvias.

Asimismo, dijo que la correcta planeación y previsión que se hizo del pronóstico de lluvias permitió atender de manera inmediata la solicitud de auxilio, logrando evitar incidencias mayores salvo las dos personas que perdieron la vida, una en Juárez y otra en Parral, por intentar cruzar el cauce.

Agregó que corresponde al Gobierno Federal el intervenir en una posible modificación del cauce del de un río por lo que, de momento el Estado se encuentra extrayendo el excedente para evitar mayores afectaciones.