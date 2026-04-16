Esta es la versión oficial del IMSS respecto al choque de autobús; mantiene comunicación con autoridades y empresa transportista

• A través de los protocolos establecidos, el Instituto brinda atención médica oportuna y adecuada a los lesionados en el accidente registrado la madrugada de este jueves, a la altura del kilometro 208 de la carretera Chihuahua-Delicias, en el que lamentablemente fallecieron cuatro personas: tres de ellas derechohabientes y el conductor de la unidad.

• En el autobús viajaban pacientes provenientes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71, en Torreón, con destino a la Ciudad de Chihuahua.

• El accidente ocurrió al arribo a esta capital, cuando la unidad de transporte, contratada por el Instituto, se impactó contra la estructura de soporte de un puente del Libramiento Oriente.

• Un total de cinco pacientes fueron trasladados al Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Morelos”, en la ciudad de Chihuahua, donde reciben valoración y atención médica en el servicio de Urgencias.

• Se encuentran bajo observación médica, reportadas estables, bajo vigilancia y manejo de los servicios correspondientes. Se continúa con seguimiento estrecho, estudios complementarios y tratamiento, según su evolución.

• El Instituto mantiene coordinación con las áreas médicas y administrativas correspondientes para garantizar la atención integral de los pacientes y el seguimiento del evento.

• El IMSS en Chihuahua mantiene comunicación con las autoridades y con la empresa transportista, a fin de esclarecer lo sucedido.