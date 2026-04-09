“Esperemos que lo haga”: Erik Rubín apoya a Sasha Sokol y desea que Luis de Llano cumpla con el fallo de la Corte

Al regresar de unas vacaciones con Andrea Legarreta y sus hijas, Mía y Nina, el cantante Erik Rubín se pronunció sobre el incumplimiento de Luis de Llano en el caso de abuso interpuesto por Sasha Sokol.

Erik Rubín espera que Luis de Llano cumpla con el fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la demanda que interpuso Sasha Sokol en su contra, y dé una disculpa pública y pague la cantidad estipulada, ya que —dijo— apoya por completo a la cantante, quien fue su compañera en Timbiriche y en el proyecto Sasha Benny Erik, y a quien considera su hermana.

Erik Rubín apoya a Sasha Sokol y espera que Luis de Llano cumpla con fallo de la Corte

Aunque siempre se ha mostrado respetuoso y hermético respecto al proceso legal que Sasha Sokol interpuso contra el productor Luis de Llano por abuso sexual cuando ella era menor de edad, Erik Rubín se pronunció sobre la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo fallo obliga al productor a dar una disculpa pública y a realizar un pago reparatorio del daño, situación que hasta el momento no se ha cumplido.

Erik Rubín apoya a Sasha Sokol y espera que Luis de Llano cumpla con el fallo de la Suprema Corte (Carlos Tischler/Shutterstock)

El cantante, quien se encuentra en una inmejorable etapa de su vida personal gracias a su nueva relación de pareja, fue claro al señalar que espera que Luis de Llano cumpla lo estipulado por las autoridades.

“Es algo que (De Llano) tiene que hacer y que esperemos todos que lo haga”, comentó Erik ante los medios y señaló que no ha hablado con las partes involucradas, aunque reiteró su apoyo incondicional a Sasha.

Sasha Benny Erik: El proyecto musical que reunió a los tres ex Timbiriches hace más de 10 años (Aydee Cuevas)

“No, no he hablado con ninguno. Yo apoyo a mi hermana y espero que Luis lo haga, así como las autoridades y todos esperamos que lo haga”, subrayó el ex integrante de Timbiriche, banda que tendrá otro reencuentro con motivo del Mundial de Futbol 2026.

Erik Rubín no sabía de la relación que Luis de Llano tuvo con Sasha Sokol

En su encuentro con la prensa, Erik Rubín también aseguró que, en su momento, no estuvo enterado de la relación sentimental que existió entre Sasha y Luis de Llano.

“O sea, en ese momento, de niño, yo ni me enteré; literal”, especificó el cantante y con ello dejó ver que la situación fue desconocida para él durante su infancia, pese a la cercanía que tenía con Sasha como parte del grupo Timbiriche.

Timbiriche en los Kids Choice Awards en 2018 (Victor Chavez)

Erik Rubín afirma que el amor que existe entre él y Andrea Legarreta sólo se transformó pero no se acabará

Erik Rubín fue entrevistado a su llegada a la Ciudad de México tras tomar unas vacaciones en Orlando, Florida, acompañado de sus hijas, Mía y Nina Rubín, y de su ex esposa Andrea Legarreta.

Erik Rubín reiteró que su cariño por Andrea Legarreta no se terminará nunca

En ese contexto, Erik habló de la relación que mantiene con la conductora del programa matutino Hoy tras su separación y que pone, por encima de cualquier cosa, a sus hijas y el hecho de que nunca dejarán de ser familia.

“Es algo que hemos dicho desde un principio, que no íbamos a dejar de ser nunca familia, nunca lo dejaremos de ser. Nos amamos desde otro lugar y lo más importante para nosotros es nuestras hijas, y obviamente el amor que nos tenemos, y el cariño, y el respeto, y todo lo que hemos vivido juntos”, expresó.

Erik, Mía, Nina y Andrea se fueron de vacaciones a Orlando (Instagram)

Durante la entrevista con Erik Rubín y, ante la ausencia a su llegada de Andrea Legarreta, el cantante confirmó que ella había iniciado otro viaje con su nueva pareja, Luis Carlos Origel. “Es que ella se dio otra escapada, sí”.