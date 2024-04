Sofía Castro encuentra otro vestido de novia, ahora en Nueva York

A cinco meses de anunciar su compromiso matrimonial con Pablo Bernot, la actriz Sofía Castro está cada vez más cerca uno de los días más soñados de su vida: su boda.

Sofía Castro encuentra su nuevo vestido de novia en Nueva York

Aunque todavía no anuncia el día que se llevará a cabo el enlace matrimonial con su prometido, la estelar de la telenovela El Maleficio ya tiene elegidos algunos de los vestidos que usará para tal ocasión y, al menos uno de ellos, se cree que pudo traerlo de París, cuando fue parte de la Semana de la Moda junto a su mamá, Angélica Rivera.

Luego de regresar a México, en una de sus Stories de Instagram, Sofía reveló que había buscado su vestido de novia y que tal vez ya había encontrado el que llevará en su boda por el civil.

En otra historia, la también hija del productor José Alberto ‘El Güero Castro‘, le agradeció a la llamada Gaviota por vivir con ella este momento tan importante de su vida.

Su hermana Fernanda Castro la acompañó

Pero como uno no es suficiente, pues desde los últimos años se estila que la novia use tres o hasta cinco vestidos en su boda, la actriz se acompañó ahora de su hermana Fernanda Castro para hallar el nuevo atuendo que se integrará a todos los diseños de su ajuar de novia.

“Oigan, no saben la felicidad de estar aquí con la Fernie. Lo crean o no, me ha tenido toda la paciencia del mundo con la elección de mis vestidos, la he llevado a quinientas y tantas… pero ya hoy escogimos uno, ¡qué emoción!”, platicó Sofía Castro en sus stories mientras viajaba en coche con la cantante por las calles de Nueva York.

En otro momento publicó una selfie con el mensaje: “Novia feliz por tu culpa, Pablo Bernot”.

Sofía Castro celebró su primera despedida de soltera

Y mientras nos comparte más vistazos de los preparativos para el gran día, hace unos días celebró su primera despedida de soltera y a su lado estuvo su mamá, a quien ha definido como su mejor amiga y su máxima cómplice en esta ilusión que, según ha dicho, se llevará a cabo antes de que finalice este 2024.

De acuerdo con imágenes que compartió en sus redes, en su celebración prematrimonial estuvieron presentes la chef Adri Rivera así como Manuel Rivera.

En charla con la prensa, la hija de La Gaviota comentó que los estragos de la edad ya le están cobrando factura, pues, al igual que a su tía Verónica Castro, le están saliendo canas.

“Se ve guapísima, yo creo que es lo que cada quien quiera, la verdad es que a mí me gusta el color de pelo, yo no me dejaría todo el pelo de canas, pero bueno, este lunar estuve a punto de pintármelas y mis papás me dijeron ‘No, todavía no, déjatelas a ver qué pasa’. Para mi boda sí me las voy a pintar, no quería llegar a ese momento y ya llegó”, comentó.