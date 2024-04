Problemas de salud de Belinda afectan el rodaje de la serie ‘Mentiras’

A escasas semanas de anunciarse oficialmente la realización de la serie Mentiras, en la que participan actores como Belinda, Diana Bovio, Luis Gerardo Méndez, Regina Blandón y Mariana Treviño , la actriz y cantante española presentó algunos problemas de salud.

La intérprete de Luz sin gravedad comenzó a presentar problemas de salud a principios del mes de marzo, lo que provocó que cancelara su participación en el festival Bésame Mucho 2024. Días después, la cantante pospuso otra presentación en Veracruz.

Problemas de salud de Belinda han afectado las grabaciones de la serie de ‘Mentiras’

Belinda quiso guardar silencio sobre sus problemas de salud que padece, pero todo quedó al descubierto ahora que sus papás detallaron que fue sometida a una cirugía por un tumor. Aunque no confesaron en qué parte del cuerpo fue intervenida, sus papás, Belinda Schüll e Ignacio Peregrín, señalaron que todo salió bien y que la cantante está en recuperación.

Esta situación preocupó a sus compañeros de la serie, pues además de los rumores sobre el peligro de la enfermedad, también se tuvo que modificar los tiempos de rodaje del proyecto.

La actriz Diana Bovio reveló en entrevista para el programa Venga la Alegría que, a pesar de la delicada situación de la artista española, todo el equipo de rodaje únicamente desea su pronta recuperación.

“Pues sí, no la está pasando bien de salud,, o sea, digo, eso es como un tema muy personal y creo que no me corresponde a mí hablar de eso, solo lo que puedo decir es que deseo que esté súper bien y que regrese pronto al set porque la extrañamos y la queremos”, declaró.

La producción de la serie de ‘Mentiras’ filma escenas sin Belinda

Ante la pregunta directa sobre sí Belinda ha estado ausente de las grabaciones de la serie que promete tener el mismo éxito que ha logrado la obra de teatro, Diana sólo expresó: “¡Ay!, Dios mío… sí, ahorita está descansando y pues sí”.

Sobre cómo han manejado la ausencia de una de las estrellas del proyecto, la artista mexicana aclaró: “las producciones siempre arman sus planes de trabajo de acuerdo con lo que está sucediendo (…) esas cosas pasan, pero todo sigue avanzando y todo sigue increíble”.

Finalmente, Luis Gerardo Méndez también hizo alusión al tema durante su paso por alfombra roja del reestreno en cines de la cinta Nosotros los nobles y dejó entrever que ya se han montado escenas sin Belinda.

“Ahí tenemos héroes en el departamento de dirección que cambian los planes de rodaje, pero pues la salud es lo más importante, y Beli ya está mejor, esperemos que ya pronto se reintegre a las filmaciones, pero vamos muy bien”, dijo el actor al respecto.