Oscars 2024: Da’ Vine Joy Randolph gana como mejor actriz de reparto por «Los que se quedan»

Los Premios Oscar, que tienen lugar este domingo, son la oportunidad perfecta para consolidar las carreras de muchos famosos, por eso las categorías de actuación suelen tener un peso extra durante la gala cinematográfica.

Dentro de estas ternas, destaca la de Mejor Actriz de Reparto, que esta ocasión dio el triunfo a Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers) por encima de Emily Blunt (Oppenheimer), Danielle Brooks (The Color Purple), America Ferrera (Barbie), Jodie Foster, (Nyad).

¿Quién es Da’Vine Joy Randolph, la ganadora de Mejor actriz de reparto?

Da’Vine Joy Randolph, de The Holdovers

Randolph, de 37 años y criada en Filadelfia, es una actriz de teatro que asistió a la escuela de arte dramático de Yale después de dedicarse inicialmente al canto clásico y la ópera.

Tras su paso por Broadway y el West End, ha aparecido en la gran pantalla junto a estrellas como Eddie Murphy en Mi nombre es Dolemite y Robin Williams en Un loco suelto en Nueva York.

Pero ha sido The Holdovers, del director Alexander Payne, la que ha impulsado a Randolph a la élite de Hollywood.

¿Quiénes más estaban nominadas a Mejor actriz de reparto?

Emily Blunt, de Oppenheimer

Es una reconocida actriz de origen inglés que nació el 23 de febrero de 1983, desde muy pequeña Emily tuvo que batallar con problemas de tartamudez, por lo que comienza a interpretar personajes como una terapia.

Después de haber superado su problema llegaría su primera oportunidad actoral, en 2001 debutó en teatro junto a Judi Dench en The Royal Family, Poco después lograría lo mismo en el cine y la televisión con La reina de la guerra y la miniserie Enrique VIII.

Desde entonces, Emily Blunt se ha posicionado como una de las actrices más queridas de la industria, participando en filmes como El diablo viste a la moda o Un lugar en silencio.

America Ferrera, de Barbie

Nacida en Los Ángeles pero de padres hondureños, obtuvo la nominación a Mejor actriz de reparto por la cinta sobre la popular muñeca, donde interpretó al personaje de Gloria, una madre y empleada de Mattel.

Durante su trayectoria actoral ha recibido un Premio Emmy, un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores. En televisión, se destacó como protagonista de la versión estadunidense de Betty la fea, y en el cine cobró notoriedad por prestar su voz para la saga Cómo entrenar a tu dragón.

Además, se ha distinguido por externar sus posturas políticas, basta recordar que en las elecciones del 2008 respaldó la campaña de Hillary Clinton.

Danielle Brooks, de The Color Purple

Danielle se metió en el papel de Sofia en la película basada en el libro homónimo de Alicia Walker, lo que le valió su nominación al máximo premio cinematográfico.

Nacida hace 34 años en la ciudad de Greenville, Carolina del Sur, estudió en la prestigiosa escuela de arte Juilliard y desarrolló una notable carrera teatral hasta que en 2013 llegó su gran oportunidad en la pantalla chica con la serie Orange Is the New Black, donde tuvo el rol de Tasha ‘Taystee’ Jefferson.

En su carrera también destacan producciones como Master of none, Peacemaker y Clemency.

Jodie Foster, de Nyad

Nyad, película sobre la vida de la nadadora estadunidense Diana Nyad, dio a Jodie otra nominación al premio de la Academia. De ella hay poco que decir, pues es la más popular de la terna debido a su amplia trayectoria que abarca tanto cine como televisión, por ejemplo, recientemente protagonizó la nueva temporada de True Detective.

Con información de Milenio